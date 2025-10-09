Marcao desvela cómo el Sevilla FC ayudó a su mujer a superar el cáncer: "Se convirtió en un mantra"

El fútbol y la vida no siempre son justos, y Marcao Teixeira puede dar buena cuenta de ello con lo vivido en estos últimos meses. Tras unos años en los que parecía no arrancar con el Sevilla Fútbol Club, Matías Almeyda tendió la mano al zaguero para que fuese importante en un curso marcado por la renovación del vestuario. Sin embargo, poco antes de esto, el fornido central había compartido en sus redes sociales una noticia de las que nunca gusta escuchar: su mujer sufría un cáncer. Con la normalidad de una persona corriente, la pareja del futbolista publicó un vídeo en el que se veía cómo se cortaba el pelo para, posteriormente, postear otro en el que el propio jugador era quien rasuraba al máximo el cabello.

Las reacciones no se hicieron esperar, y el Sevilla compartió en sus redes sociales una instantánea de ambos tras un encuentro junto al mensaje "Mucha fuerza y ánimo", acompañado del hastag #NuncaTeRindas que el conjunto nervionense lleva por bandera en alusión al Himno del Centenario y su famoso "Dicen que nunca se rinde". Este miércoles 8 de octubre, casi cuatro meses después de las primeras publicaciones, una sonrisa ha copado el rostro de los que se han cruzado la información de última hora que Marcao ha hecho pública a través de su cuenta de Instagram.

Dicen que nunca se rinde

"El 8 de octubre es una fecha que siempre será especial en mi vida", aseguraba el capitán sevillista a través de sus redes sociales. Las casualidades parecen existir ya que este día, en dos años distintos, ha cobrado una relevancia inesperada: "En 2025, marcó el día de la última sesión de quimioterapia de mi compañera de vida y también el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Hace tres años debutaba con la camiseta del Sevilla Fútbol Club y comenzaba una nueva etapa en mi carrera". Sin duda, estos hechos han marcado la vida de un Marcao al que, poco a poco, parecen ir saliéndole las cosas de cara.

Una de las grandes curiosidades de esta publicación es la relevancia que ha cobrado el hastag mencionado anteriormente, pues el propio futbolista ha reconocido que, de alguna forma, "el #NuncaTeRindas se convirtió en un mantra". En este tipo de tratamientos se habla mucho de la importancia de afrontar con positividad el devenir de la enfermedad, algo que parece haber conseguido la pareja tras unos meses complicados: "Seguimos siempre juntos, Pan. Te amo. Agradecido a Dios por toda la gloria. Siempre". Las reacciones en el mundo del fútbol no se han hecho esperar, y tanto jugadores como clubes han compartido su alegría por el jugador y su esposa a través de las distintas redes sociales.