Marcao agradece el apoyo del Sevilla tras la superación del cáncer de su mujer

Marcao y su mujer posan en la foto del anuncio de la superación del cáncer.

Una buena nueva que se une al estado de esperanza y calma instalado en el Sevilla. La mujer de Marcao ha superado el cáncer que venía padeciendo y así lo han trasladado a la opinión pública tanto ella como el Sevilla, que ha enviado un mensaje congratulándose de tan esperada noticia con final positivo a través de sus redes sociales.

La esposa de Marcao publicó una foto habitual en la planta de oncología del Virgen del Rocío: el toque de campana cuando se le da el alta a un enfermo de cáncer. Junto a ella, una foto de la pareja sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán. Esa misma foto la ha usado el club para enviar su mensaje de felicitación por la buena nueva.

La noticia que ha sido muy bien acogida por diferentes figuras del fútbol y también por el Betis. "La mujer de nuestro jugador Marcao anuncia que ha superado el cáncer ¡Qué gran noticia, Pan Teixeira y Marcao!", publicaba el club de Nervión en su red social X.

Marcao no ha escondido la enfermedad de su mujer, que estaba siendo tratada en Sevilla, algo que impedía cualquier movimiento de mercado pese a que el futbolista parecía que podría ser uno de los descartes. Al contratrio, Marcao ha sentido el apoyo del club y se lo agradeció reduciéndose el sueldo anual al prorratear durante una tercera temporada el contrato. El propio jugador brasileño compartió hace unos meses un vídeo en el que él mismo le cortaba el pelo a su mujer durante las terapias en la lucha contra el cáncer.

El brasileño también ha expresado su alegría y ha mostrado su gratitud al Sevilla. "Muchas gracias a Dios. Agradecemos sinceramente la generosidad de la familia del Sevilla durante este proceso. Siempre permanecerá en nuestros recuerdos". Al igual que su mujer, Pan Teixeira: "Muchas gracias por el cariño que tienes con mi familia. ¡Sevilla me trajo grandes victorias! Estarás por siempre en mi corazón".

Futbolistas como Falcao, Fernando o Nico Pareja también se han alegrado públicamente de la noticia. Y el Betis respondió al mensaje así: "¡Una gran noticia! Nos alegramos mucho".

La cuenta oficial del Betis se congratula de la noticia del alta de la mujer de Marcao. / RBB

Muchas cuentas particulares de aficionados de distintos equipos -barcelonistas o valencianistas y también béticos entre otros muchos- también han reaccionado con alegría al anuncio de la buena nueva.

Tras prorratear su contrato hasta 2028 y una vez concluido el tratamiento de su mujer contra el cáncer Marcao está viviendo su mejor momento en el Sevilla. Y eso se está notando en el césped como se pudo comprobar con su gran partido ante el Barcelona.