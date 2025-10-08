Almeyda dirige una sesión del Sevilla con nueve ausencias, una de ellas sorpresa

El Sevilla Fútbol Club ha realizado este miércoles su segundo entrenamiento de una semana marcada por el parón de selecciones. Los hispalenses confirmaron su buen momento de forma derrotando al Fútbol Club Barcelona por un contundente cuatro a uno, siendo esta la primera victoria del conjunto nervionense en el Ramón Sánchez-Pizjuán de la presente temporada. Matías Almeyda, que pareció caer de pie desde su llegada a la capital hispalense, se está convirtiendo en el nuevo ídolo de una afición necesitada de esperanza. El técnico bonaerense pierde para esta fecha internacional a siete futbolistas, además de dos que se encuentran recuperándose de sus distintas molestias.

La vuelta de Alfon González está prevista para el choque ante el Mallorca, por lo que debería regresar a lo largo de estos días. El albaceteño cayó lesionado frente al Alavés, dejando huérfana la banda izquierda. Su irrupción fue bastante positiva, por lo que se espera que poco a poco recupere sensaciones de cara al siguiente tramo del curso. El otro jugador ausente ha sido Adnan Januzaj, que continúa rcuperándose del tobillo. Pese a esto, el belga tuvo minutos ante el Barca y fue ovacionado por el respetable nervionense durante el transcurso de uno de los mejores partidos de los últimos años en el combinado nervionense.

Isaac y Januzaj saltan sobre Akor Adams tras el cuarto gol del Sevilla.

Odysseas Vlachodimos, Orjan Nyland, Gabriel Suazo, Nemanja Gudelj, Djibril Sow, Rubén Vargas y Akor Adams se encuentran respectivamente con Grecia, Noruega, Chile, Serbia, Suiza y Nigeria. Tres de los jugadores que se han marchado con sus selecciones son titulares en el Sevilla Fútbol Club, por lo que tanto el cuerpo técnico como la afición hispalense rezan para que no ocurra nada con los internacionales. La calma que se respira en Nervión está supeditada a lo que ocurra de aquí a final de temporada, aunque todo parece indicar que el curso será más tranquilo que los últimos años. Las apuestas de Antonio Cordón parecen ir funcionando, dándole al sevillismo la tranquilidad necesaria para, poco a poco, soñar con regresar a la zona noble de la tabla.