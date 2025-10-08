Este es el calendario de los internacionales del Sevilla FC para el parón de selecciones

La previa del parón no podía haber sido más intensa para el Sevilla Fútbol Club. Los de Matías Almeyda se vieron las caras con un Fútbol Club Barcelona al que no solo derrotaron, sino que golearon y superaron de forma aplastante para conseguir la primera victoria del curso 2025/2026 en un Ramón Sánchez-Pizjuán que vivió una tarde de las que parecían haber quedado en el olvido. Con la moral por las nubes y los pies en el suelo, el conjunto hispalense regresa este mismo miércoles a los entrenamientos tras un día de descanso y otro de recuperación. Sin embargo, el técnico bonaerense no podrá contar con todos sus futbolistas para las sesiones de esta semana y parte de la siguiente.

Odysseas Vlachodimos, Orjan Nyland, Gabriel Suazo, Nemanja Gudelj, Djibril Sow, Rubén Vargas y Akor Adams se marchan con sus respectivas selecciones en este parón internacional, siendo tres de ellos titulares indiscutibles para el entrenador sevillista. Algunos con ganas de reivindicarse y otros con el deseo de mantener el nivel, los jugadores del cuadro nervionense han sido convocados por Grecia, Noruega, Chile, Serbia, Suiza y Nigeria para los distintos compromisos de esta fecha FIFA, algunos de ellos partidos amistosos y otros clasificatorios para el Mundial de 2026.

Vlachodimos celebra el triunfo de los suyos al finalizar el partido. / AFP7 / Europa Press

Caras y cruces

Vlachodimos es una de las sensaciones del curso en el Sevilla Fútbol Club. Cedido por el Newcastle, el cancerbero heleno le ha quitado el puesto a Nyland tras cuatro jornadas. Sus buenas actuaciones le han hecho ganarse el cariño de la afición sevillista, que ahora mira con recelo los compromisos de la Selección griega. Escocia este mismo jueves 8 y Dinamarca el domingo 12, ambos a las 20:45, serán los rivales del combinado nacional azul y blanco. Por su parte, el noruego tendrá la oportunidad de sumar minutos ante Israel el sábado 11 a partir de las 18:00, misma hora a la que se disputará el Noruega - Nueva Zelanza del martes 14.

En Suiza pasa algo similar a lo que ocurre con los guardametas sevillistas. Rubén Vargas es uno de los futbolistas más relevantes del combinado blanquirrojo, aportando ofensivamente a un equipo que el año pasado sufrió mucho en ambas áreas. Por su parte, Djibril Sow tiene un rol más secundario en los planes de Matías Almeyda. El mediocentro no cuenta con tantos minutos como su compatriota, que se ha convertido en una de las referencias del vestuario y la afición blanquirroja. El combinado helvético se medirá a Suecia a las 20:45 del viernes 10, horario que se repetirá el lunes 13 frente a Eslovaquia.

Las fotos del Sevilla FC - Barcelona / Antonio Pizarro

De veteranos a debutantes

Nemanja Gudelj, suplente en este Sevilla, continúa convocado siendo convocado con la selección de Serbia. El capitán del combinado hispalense tendrá la oportunidad de demostrarle a Matías Almeyda que aún puede serle útil. Las Águilas Blancas recibirán el sábado 11 de octubre a las 20:45 a Albania, siendo Andorra el segundo compromiso internacional para los pupilos de Dragan Stojković, el martes 14 a la misma hora.. Un caso totalmente contrapuesto al del mediocentro es el de un Gabriel Suazo que se ha consolidado como líder del cuadro nervionense. Por suerte para su entrenador, el lateral únicamente tendrá un partido: ante Perú el sábado 11 de octubre a la 01:00 hora española.

Sin embargo, el futbolista que posiblemente esté más emocionado por este parón es Akor Adams, que debuta con la selección nigeriana. El delantero del Sevilla Fútbol Club, que lleva dos encuentros consecutivos viendo portería, ha sido convocado por primera vez con las Súper Aguilas para los partidos frente a Lesoto y Benín. El combinado nacional africano depende de sí mismo para clasificarse de forma directa al Mundial, algo que conseguirá si gana ambos encuentros, ambos a las 18:00 de los días 10 y 14.