Ivan Rakitic le dijo "no" a Cristiano Ronaldo para regresar al Sevilla: "Es el arrepentimiento de mi carrera"

No habrá muchos aficionados en el mundo del balompié que no relacionen a Ivan Rakitic con el Sevilla Fútbol Club. El croata dio el salto a la fama de la mano del conjunto hispalense, al que llegó en enero de 2011 procedente del Schalke 04. Tras proclamarse campeón de la UEFA Europa League en el curso 2013/2014, el Fútbol Club Barcelona llamó a la puerta del centrocampista, que se marchó ese mismo verano rumbo a la Ciudad Condal. Seis años militó el de Möhlin en el combinado blaugrana, ganando prácticamente todos los títulos posibles, antes de regresar a la que siempre ha considerado su casa.

En septiembre de 2020, un año marcado por la pandemia de COVID-19 que paralizó el mundo durante meses, Rakitic volvió a Sevilla para defender la elástica blanquirroja durante tres temporadas y media. La decisión del croata no sorprendió en demasía, ya que nunca había ocultado su deseo de retornar a la capital hispalense. En su segunda etapa como sevillista, el capitán volvió a tocar plata de la manera más inesperada, ya que José Luis Mendilibar pasó de ser un entrenador en busca de la salvación a levantar la Europa League en Budapest. Consciente de que cuando peor estaba el equipo su salida ayudaría, el mediocentro puso rumbo al Al-Shabab árabe, militando allí seis meses antes de firmar por el Hajduk Split por una campaña.

Rakitic en su despedida en el Sevilla / Juan Carlos Vázquez Osuna

Leyenda viva

Sin embargo, firmar por el Sevilla Fútbol Club no era la única opción para Ivan Rakitic cuando puso punto y final a su aventura en el Barcelona. En una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, el exjugador ha reconocido que recibió una llamada inesperada que le hubiera abierto la puerta del fútbol italiano. "Es cierto que Cristiano Ronaldo me llamó en 2019 para decirme: 'Ven con nosotros a la Juve'. Y, sinceramente, me hubiera gustado jugar en Italia", declaraba el croata antes de asegurar que este hecho es "el arrepentimiento de mi carrera". Pese a esta afirmación, asegurando que hubiera sido "fascinante", el propio futbolista considera que su carrera fue "bonito de todas formas", ya que tuvo la suerte de "jugar en el Barça y luego volví al Sevilla y al Hajduk".

Nadie sabe qué hubiera pasado si Rakitic llega a firmar por la Juventus, aunque posiblemente hubiese terminado regresando al Sevilla en algún momento. Lo único claro es que el croata desea volver más pronto que tarde a la entidad nervionense, algo que ha mostrado públicamente en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses. Ahora, como parte de la dirección deportiva del Hajduk, el que fuera capitán y es leyenda del cuadro blanquirrojo espera una llamada que le permita vincularse de nuevo al equipo que le permitió convertirse en la estrella que ha sido durante más de una década.