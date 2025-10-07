Un 'Superordenador' predice el destino del Sevilla en LaLiga 25/26 y es una grata sorpresa

La afición del Sevilla Fútbol Club era, cuanto menos, escéptica con Matías Almeyda. El argentino, al que muchos recordaban por su efímero paso por el conjunto hispalense como jugador, llegaba en medio de una vorágine de nombres para sustituir a Joaquín Caparrós, parche para lograr la permanencia tras el fiasco que supuso la contratación de Xavi García Pimienta. Ni Imanol Alguacil ni José Bordalás terminaron recalando en la entidad nervionense, siendo el bonaerense el elegido por la renovada dirección deportiva que encabeza Antonio Cordón. El extremeño ha sido el principal valedor del que fuera entrenador de River Plate, asegurando que su fichaje supondría un acierto. De momento, los resultados y el juego del equipo le dan la razón de una forma que parecía inimaginable.

Ganar al Fútbol Club Barcelona en Liga después de diez años ha sido el summum de la felicidad por parte de un equipo que ha vuelto a enganchar a los suyos. El Ramón Sánchez-Pizjuán celebró, por fin, su primera victoria de la temporada y consiguió sumar tres puntos que permiten al Sevilla dormir en puestos europeos hasta que finalice el parón de selecciones. El buen hacer de Almeyda al frente del combinado nervionense permite al respetable sevillista soñar con volver paulatinamente a la zona noble de la clasificación, algo que no resulta tan utópico cuando se ha cumplido un 20% del curso liguero, y así lo avalan prestigiosas páginas estadísticas.

La clasificación del final de LaLiga según el Superordenador de Opta / OPTA

Europa, el descenso y el campeonato

El Superordenador de Opta es un modelo predictivo avanzado utilizado por Opta Sports, una empresa británica de análisis deportivo especializada en datos de más de 30 deportes, incluyendo el fútbol. Cumplida la octava jornada de LaLiga EA Sports y con trece puntos de 24 posibles en su casillero, el Sevilla Fútbol Club es uno de los aspirantes a conseguir plaza europea este curso según esta página. 52 puntos es lo que la estadística asegura que conseguirá el combinado hispalense, quedándose con la séptima plaza que daría acceso a la UEFA Conference League.

Con ínfimas posibilidades de alzar el título liguero, los pupilos de Matías Almeyda aparecen con un 10,29% de opciones para disputar la tercera competición europea la próxima temporada, por un 7,98% de recalar en la UEFA Europa League y un 7,21% de hacerlo en la UEFA Champions League. Sorprende ver cómo han cambiado las tornas para el Sevilla con la llegada del bonaerense, ya que el Superordenador da solamente un 3,53% de posibilidades de descenso al cuadro nervionense este curso. Claro está que en esta estadística, al igual que en todas, influye el devenir de los demás equipos. El tiempo dirá si el Superordenador de Opta tenía razón tras ocho jornadas ligueras, aunque de momento parece que la semilla de la revolución ya está instalada en Nervión de la mano de la 'Peladomanía'.