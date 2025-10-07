Dos viejos enemigos del Sevilla FC avivan la polémica arbitral: "Hace mucho tiempo que no veía algo tan grave"

Ni los aficionados más optimistas podrían haber pronosticado lo que ocurrió el pasado domingo entre el Sevilla Fútbol Club y el Fútbol Club Barcelona. No sólo por la goleada, sino por el juego desplegado, el cuadro hispalense fue muy superior al blaugrana. El buen hacer de los pupilos de Matías Almeyda sobre el terreno de juego dejó maravillados a propios y ajenos, haciendo las delicias de un Ramón Sánchez-Pizjuán que, ahora sí, ha roto varios de los maleficios que parecían insuperables. Pese a ser irrebatible el merecimiento de los tres puntos por parte del combinado blanquirrojo, las distintas polémicas arbitrales sucedidas a lo largo del encuentro han llamado la atención de algún que otro árbitro cuyo nombre pone los pelos de punta al sevillismo.

Alejandro Muñiz Ruiz, colegiado del choque disputado el pasado fin de semana, tuvo que ser corregido por el VAR en dos ocasiones, ambas dos a favor del combinado sevillano. La primera, un penalti de Ronald Araújo sobre Isaac Romero que terminaría transformando Alexis Sánchez para dar el primer golpe encima de la mesa. El trencilla no apreció contacto en un primer lugar, aunque terminó señalando la pena máxima a instancias del asistente situado en la Sala VOR. La segunda fue la roja mostrada a Peque Fernández. El futbolista catalán vio la cartulina en los últimos compases del partido, aunque le fue retirada al no ser una entrada tan agresiva como pudiera pensar en primer lugar el colegiado gallego.

Las fotos del Sevilla FC - Barcelona / Antonio Pizarro

Sobre la primera de las acciones se pronunciaron durante el transcurso del encuentro tanto Mateu Lahoz como Iturralde González, árbitros de infausto recuerdo para la hinchada de un Sevilla Fútbol Club que tiene esos dos nombres en su lista negra. El primero fue protagonista del un choque ante el Real Madrid, señalando un penalti a favor del combinado merengue por un empujón de James Rodríguez a Luka Modric en el área sevillista, mientras que el segundo fue el encargado de dirigir el choque entre los hispalenses y el Mallorca en el que, tras un arbitraje que ningún aficionado nervionense olvidará, los de Juande Ramos perdieron sus opciones de pelear LaLiga en la última jornada del curso 2006/2007.

Mateu fue cristalino sobre la pena máxima señalada el pasado fin de semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán, segurando que el canterano sevillista se lanzó a la piscina al notar el contacto: "No es que no me haya parecido penalti, es que hace mucho tiempo que no veía algo tan grave. Más allá del contacto, que es un poquito del pie de Araujo en el sóleo o tendón de Aquiles de Isaac Romero, él hace un saltito con los dos pies a la vez, que es el que yo siempre le he llamado del salmón". Por su parte, Iturralde tampoco comparte el criterio de Muñiz Ruiz, alegando que es "un forcejeo, los dos se agarran y cuando el jugador del Sevilla nota el contacto se tira hacia delante", aunque comparte que es "una jugada de criterio y el árbitro ha interpretado que es penalti".