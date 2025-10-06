Muchas miradas estaban puestas en Alexis Sánchez antes del duelo entre Sevilla Fútbol Club y Fútbol Club Barcelona. El chileno, con su pasado blaugrana, cumplió la ley del ex al anotar desde los once metros el primero de los cuatro goles blanquirrojos. Al término del choque, el ex de Udinese permaneció varios minutos en el banquillo mientras sus compañeros celebraban en Gol Norte, lugar al que se dirigió para unirse a la fiesta sevillista.