DIRECTO
Sorteo de la Copa del Rey 2025-2026: Sevilla y Betis esperan rival

Así vivió Alexis Sánchez la celebración del Sevilla: de la soledad a la euforia con el capitán Marcao

El chileno, protagonista del encuentro antes de que comenzase por su pasado en el Barcelona, anotó el primer tanto de la tarde

Vlachodimos terminó semidesnudo y sin guantes tras ganar al Barcelona

Las fotos del Sevilla FC - Barcelona / Antonio Pizarro

Muchas miradas estaban puestas en Alexis Sánchez antes del duelo entre Sevilla Fútbol Club y Fútbol Club Barcelona. El chileno, con su pasado blaugrana, cumplió la ley del ex al anotar desde los once metros el primero de los cuatro goles blanquirrojos. Al término del choque, el ex de Udinese permaneció varios minutos en el banquillo mientras sus compañeros celebraban en Gol Norte, lugar al que se dirigió para unirse a la fiesta sevillista.

También te puede interesar

Lo último

stats