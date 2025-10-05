Con Odysseas Vlachodimos, el Sevilla Fútbol Club parece haber encontrado un seguro bajo palos. El griego le ha quitado el sitio a Orjan Nyland, consagrándose como el titular del combinado hispalense. Tras ganar al Fútbol Club Barcelona, el griego se marchó a Gol Norte, donde regaló sus guantes y camiseta a los aficionados que jaleaban a los futbolistas blanquirrojos. Sin duda, la goleada de este domingo sienta un precedente en una temporada marcada por la revolución en Nervión.