La celebración del Sevilla tras ganar al Barcelona: Agoumé protagonista y revolución canterana
El conjunto hispalense ha roto varias rachas negativas con su victoria sobre el combinado blaugrana
La locura en Nervión ha durado más de 90 minutos. Después del imperial repaso del Sevilla Fútbol Club al Fútbol Club Barcelona, la fiesta de la grada se ha trasladado al césped del Ramón Sánchez-Pizjuán. Los jugadores del conjunto blanquirrojo, antes de saludar a todo el estadio, se han acercado a la grada de Gol Norte para cantar junto al respetable sevillista. Lucien Agoumé ha sido el primero en unirse a la fiesta, regalando su camiseta a un pequeño aficionado que la ha recibido con ilusión.