Polémica durante el Sevilla - Barcelona: una pancarta a favor de Palestina desata los silbidos en el Sánchez-Pizjuán

Durante el transcurso de la primera mitad del Sevilla Fútbol Club - Fútbol Club Barcelona, Biris Norte ha mostrado una pancarta a favor del pueblo palestino en el conflicto contra Israel. Los ultras del combinado hispalense siempre han mostrado su trato de favor a Palestina, aunque gran parte del Ramón Sánchez-Pizjuán ha reprobado este gesto con silbidos continuados mientras se sucedían cánticos de "Israel asesina" y "Palestina libertad".