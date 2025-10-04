Alexis Sánchez entra en el selecto club de Maradona, Dani Alves y Saviola

Cuando el último día de mercado comenzaron a salir rumores sobre el posible fichaje de Alexis Sánchez por el Sevilla Fútbol Club nadie parecía creerlo. El chileno, cerca del ocaso de una carrera llena de éxitos, venía de apenas tener minutos en Udinese, equipo que en su momento le había tendido la mano para que diera el salto al fútbol europeo. Antonio Cordón y Matías Almeyda, especialmente el técnico bonaerense, vieron en el exjugador de Arsenal o Inter de Milán una oportunidad de mercado para aportar al cuadro blanquirrojo en dos aspectos donde parecía flaquear: la zona ofensiva y el liderazgo.

Las primeras reacciones eran de prudencia y cierta reticencia, pues muchos eran los que pensaban que este fichaje era arriesgado y no llegaría a lo que se esperaba de él. Nada más lejos de la realidad, Alexis ha cogido galones en un vestuario necesitado de líderes, consiguiendo además un gol y una asistencia en sus primeros encuentros con la elástica blanquirroja. Tanto el atacante como César Azpilicueta han puesto ese punto de saber que dan los años, ayudando a un equipo joven a mantener la calma en situaciones que años atrás no se hubieran podido controlar. Sin embargo, el fichaje del chileno le ha permitido unirse a un selecto club compuesto por siete jugadores de un altísimo nivel.

Alexis envía un balón al espacio en la acción del 0-1 en Vallecas. / Rafa Beltrán

Alexis Sánchez es uno de los seis futbolistas sudamericanos que han militado en Sevilla Fútbol Club y Fútbol Club Barcelona. Compuesto hasta este verano exclusivamente por Dani Alves, Adriano, Diego Armando Maradona, Martín Cáceres y Javier Saviola, este círculo se ha ampliado con la llegada del chileno al combinado hispalense. No cabe duda de la relevancia de todos estos nombres, siendo quizás el lateral uruguayo el menos llamativo de una lista en la que hay dos de los jugadores más relevantes de la historia del fútbol. Alves, que ha sido durante varios años el jugador con más títulos a nivel grupal, y Maradona, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia del deporte rey, han defendido tanto la elástica blanquirroja como la blaugrana.

Este fin de semana, los dos equipos se verán las caras en un Ramón Sánchez-Pizjuán que espera poder celebrar una victoria de los suyos tras las derrotas ante Getafe y Villarreal, además del empate frente al Elche. El rival no parece el más propicio, pero ni Matías Almeyda ni los jugadores descartan dar un golpe encima de la mesa contra el líder de LaLiga. Alexis Sánchez será uno de los jugadores más observados del encuentro debido a su pasado en el Barcelona, aunque al sevillismo solamente le importa la actualidad y que mantenga el nivel que venía mostrando en este arranque de temporada.