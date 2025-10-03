Alineación probable del Sevilla FC para recibir al FC Barcelona: once contra once

Tras ganar al Rayo Vallecano en un partido correoso, el Sevilla Fútbol Club recibe a un Fútbol Club Barcelona que lidera LaLiga en solitario tras el pinchazo del Real Madrid ante el Atlético en el derbi de la capital. Los hispalenses, con las bajas confirmadas de Alfon González y Tanguy Nianzou para el choque de este domingo, aún no saben si podrán contar con un Adnan Januzaj que salió ovacionado de su último encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los hispalenses aún no han ganado un encuentro como local en esta edición del campeonato nacional, cuajando eso sí buenas actuaciones lejos de su estadio. Pese a la complejidad del rival, Matías Almeyda no da por perdido el duelo frente al combinado blaugrana, que lleva diez temporadas sin perder en el coliseo nervionense.

Las mejores fotos del Rayo Vallecano-Sevilla / AFP7 / Europa Press

Dando con la tecla

Parece que el técnico bonaerense ha encontrado su defensa tipo con el paso de las jornadas. Odysseas Vlachodimos se ha consagrado como el guardameta titular de un equipo que agradece en sobremanera su acierto bajo los palos. En el eje de la zaga, César Azpilicueta y Marcao son dos de los tres centrales que parecen inamovibles para Almeyda. Tanguy Nianzou debería ser el tercero, aunque su lesión le impide estar disponible, a priori, hasta el choque frente al Mallorca que tendrá lugar después del parón. Después de su buena actuación en Vallecas no sería descabellado pensar que Fábio Cardoso pudiese repetir por delante de Kike Salas, Ramón Martínez o Andrés Castrín.

Juanlu Sánchez o José Ángel Carmona por el costado derecho se antoja como una de las grandes dudas para el entrenador del Sevilla Fútbol Club, que ha ido rotando entre ambos canteranos durante el arranque liguero. Por la izquierda parece no haber discusión, siendo Gabriel Suazo el quinto jugador con más minutos a las órdenes de Almeyda en lo que llevamos de temporada. Su llegada se presuponía la irrupción de un líder en el vestuario, algo que ha terminado confirmándose con su primera capitanía como jugador sevillista.

Las mejores fotos del Rayo Vallecano-Sevilla / AFP7 | Europa Press

Eficiencia ofensiva

El doble pivote formado por Lucien Agoumé y Batista Mendy es uno de los puntales de este Sevilla. Los franceses forman un centro del campo compacto como hace tiempo no se veía en el combinado hispalense. Tras un comienzo irregular cuando llegó en calidad de cedido, el ex del Inter de Milán parece haber encontrado su hueco en Nervión. Varios equipos se interesaron por él en el pasado mercado estival, aunque finalmente decidió permanecer en el cuadro blanquirrojo que, este mismo verano, pagó cuatro millones de euros por hacerse con el 40% de sus servicios.

La delantera es una de las mayores incógnitas para Matías Almeyda. Tras el buen inicio de curso por parte de Isaac Romero, Akor Adams se reivindicó con un gol en Vallecas que supuso la victoria de los blanquirrojos. Ambos arietes podrían partir de inicio este domingo ante el Barcelona, con el lebrijano ocupando la banda. El que sí parece fijo para el bonaerense es un Rubén Vargas que vuelve a ir convocado con la Selección de Suiza después de su papel estelar en las primeras jornadas con el Sevilla.

En el partido ante el Rayo Vallecano.

Alineación probable

Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Marcao, Cardoso, Suazo; Agoumé, Mendy; Vargas, Isaac, Akor.