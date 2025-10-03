RENTA
Estos son los municipios más ricos de Sevilla

Alexis Sánchez presume de su físico: "Estoy fuerte"

El chileno, una de las sorpresas del mercado, se encuentra en un estado de forma excepcional

Guido Bonini vacila a Oso: "No hay cocodrilos"

Fabio Cardoso y Alexis Sánchez sostienen una cinta elástica. / Antonio Pizarro

La llegada de Alexis Sánchez al Sevilla Fútbol Club no dejó indiferente a nadie. El chileno parece dispuesto a demostrar que no ha llegado su momento de retirarse, cuajando buenas actuaciones en sus primeros encuentros con la elástica blanquirroja. Durante la sesión de entrenamiento de este jueves, el ex del FC Barcelona ha presumido de su físico cuerpeando con un Guido Bonini que no quiso pasarle el balón, tal y como puede verse en el vídeo.

