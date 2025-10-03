La llegada de Alexis Sánchez al Sevilla Fútbol Club no dejó indiferente a nadie. El chileno parece dispuesto a demostrar que no ha llegado su momento de retirarse, cuajando buenas actuaciones en sus primeros encuentros con la elástica blanquirroja. Durante la sesión de entrenamiento de este jueves, el ex del FC Barcelona ha presumido de su físico cuerpeando con un Guido Bonini que no quiso pasarle el balón, tal y como puede verse en el vídeo.