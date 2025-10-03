El Sevilla Fútbol Club prepara la visita del Fútbol Club Barcelona con las ausencias de Tanguy Nianzou, Alfon González y Adnan Januzaj, este último siendo duda hasta el momento de la convocatoria. En la sesión de entrenamiento de este viernes, durante la activación, Guido Bonini ha vuelto a darle caña a los suyos, exigiéndole el máximo. Oso, futbolista del filial, ha sido en este caso uno de los que se han llevado la reprimenda del argentino, tal y como se puede ver en el vídeo.