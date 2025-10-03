El vacile de Guido Bonini a Oso durante el entrenamiento del Sevilla: "No hay cocodrilos"
El preparador físico ha sido el encargado de dirigir la primera parte de la sesión, penúltima de la semana
El Sevilla Fútbol Club prepara la visita del Fútbol Club Barcelona con las ausencias de Tanguy Nianzou, Alfon González y Adnan Januzaj, este último siendo duda hasta el momento de la convocatoria. En la sesión de entrenamiento de este viernes, durante la activación, Guido Bonini ha vuelto a darle caña a los suyos, exigiéndole el máximo. Oso, futbolista del filial, ha sido en este caso uno de los que se han llevado la reprimenda del argentino, tal y como se puede ver en el vídeo.