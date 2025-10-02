Horario y dónde ver el Sevilla FC - FC Barcelona: que viene el coco

El Sevilla Fútbol Club afronta varios retos con la visita del Fútbol Club Barcelona. Los hispalenses, que suman nueve puntos de doce posibles lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán, aún no han ganado en su campo esta temporada. 2025 está siendo un año nefasto para los blanquirrojos en Nervión, que solamente han conseguido una victoria en casa: sobre la Unión Deportiva Las Palmas para certificar la permanencia de forma virtual el pasado curso. Con la llegada de Matías Almeyda, el cuadro sevillista busca cambiar la dinámica general de un equipo que, por lo menos, parece estar dando otra cara con respecto a lo visto anteriormente. Sin embargo, el hueso de este fin de semana será duro de roer.

Januzaj y Suazo se abrazan a Akor Adams mientras Sow celebra con alegría el 0-1 en Vallecas. / AFP7 / Europa Press

Horario del partido

El choque entre Sevilla y Barcelona se celebrará el próximo domingo 5 de octubre a partir de las 16:15 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Los blanquirrojos llevan una década sin ganar en LaLiga al combinado blaugrana, siendo la última vez precisamente en el coliseo nervionense. Lejos de la capital andaluza el balance es infinitamente más negativo, pues hay que remontarse al 15 de diciembre de 2002 para encontrar la última victoria de los hispalenses ante el cuadro catalán. La plantilla que dirige Hansi Flick no es moco de pavo, siendo junto a Real Madrid y Atlético de Madrid los rivales más temibles de la competición regular, situación que parece no variar con el paso de los años.

Dónde ver el encuentro

El duelo, sin duda uno de los más atractivos de la jornada, podrá seguirse en el Ramón Sánchez-Pizjuán y la web de Diario de Sevilla, siendo televisado por Movistar en sus canales de LaLiga y LaLiga 2, además de en LaLiga TV Bar. Los malos números como local del combinado hispalense son uno de los grandes debes de Matías Almeyda, que parece haber caído de pie en Nervión. El técnico argentino, consciente del equipo al que llegaba, ha dejado claro desde el primero minuto que su intención era cambiarle la cara a un vestuario muy tocado psicológicamente tras lo vivido estos últimos años.

Matías Almeyda posa con una sosegada sonrisa antes del Rayo-Sevilla. / AFP7 / Europa Press

La afición del Sevilla Fútbol Club sabe que el Barcelona es superior a los suyos, aunque no perdonarán una mala imagen de un equipo que ya ha mostrado en varias ocasiones su capacidad de competir. Las dolorosas derrotas ante Athletic Club y Villarreal, ambas en los últimos compases del encuentro y cuajando buenas actuaciones, han privado a los hispalenses de estar aún más cerca de la cabeza de la clasificación; aunque son claros ejemplos de lo que puede conseguir esta plantilla. Ahora le ha llegado el momento al vestuario sevillista para demostrar que la unión hace la fuerza ante los Lamine Yamal, Jules Koundé, Robert Lewandowski, Pedri y compañía.