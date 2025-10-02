Así ha sido el esperado regreso de Kike Salas con el Sevilla
El central de Morón de la Frontera causó baja ante el Rayo Vallecano la semana pasada
Las bajas en defensa obligaron a Matías Almeyda a rotar ante el Rayo Vallecano, dándole la titularidad a un Fábio Cardoso que aún no había debutado con el Sevilla Fútbol Club. Sin embargo, para la visita del Fútbol Club Barcelona, el técnico bonaerense ha recuperado a Kike Salas, figura destacada en el arranque liguero hasta que Marcao y Tanguy Nianzou se consagraron junto a César Azpilicueta como la defensa de gala del combinado hispalense.