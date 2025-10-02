Las bajas en defensa obligaron a Matías Almeyda a rotar ante el Rayo Vallecano, dándole la titularidad a un Fábio Cardoso que aún no había debutado con el Sevilla Fútbol Club. Sin embargo, para la visita del Fútbol Club Barcelona, el técnico bonaerense ha recuperado a Kike Salas, figura destacada en el arranque liguero hasta que Marcao y Tanguy Nianzou se consagraron junto a César Azpilicueta como la defensa de gala del combinado hispalense.