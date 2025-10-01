Januzaj, la ausencia destacada en un Sevilla con cuatro bajas

La semana comenzó para el Sevilla Fútbol Club este martes con una sesión de recuperación tras un día de descanso. Ganar en Vallecas supuso una bolsa de aire para los hispalenses, tocados moralmente tras ver cómo se escapaba un punto de oro frente al Villarreal esa misma semana. Incluso a Matías Almeyda le cambió el semblante después del partido, mostrándose mucho más aliviado que en la comparecencia de prensa previa al mismo. El argentino, que ha caído de pie en la capital hispalense, parece haber conseguido una unión en el vestuario que no se veía desde hace tiempo, implicando al máximo a jugadores que parecían más fuera que dentro hace apenas unos meses.

Uno de esos casos es el de Adnan Januzaj quien, para sorpresa de muchos, salió ovacionado del Ramón Sánchez-Pizjuán en el duelo ante el Villarreal. Sin embargo, parece que este fin de semana el belga no podrá repetir frente al Fútbol Club Barcelona. El extremo sevillista ha sido la baja destacada de la sesión de entrenamiento de este miércoles, haciendo saltar las alarmas sobre su presencia en el coliseo nervionense este próximo domingo. Un esguince lateral en su tobillo derecho ha sido la causa de esta ausencia, aunque en la entidad hispalense no descartan que pueda estar disponible para Almeyda este fin de semana.

Januzaj y Suazo se abrazan a Akor Adams mientras Sow celebra con alegría el 0-1 en Vallecas. / AFP7 / Europa Press

Alfon González, Tanguy Nianzou y Kike Salas completan el parte de bajas de esta sesión de entrenamiento del Sevilla Fútbol Club, siendo una incógnita el regreso del tercero junto al resto del grupos. Tanto el extremo albaceteño como el central francés deberían estar listos para el duelo contra el Mallorca, siendo ambos parte del once de gala de Matías Almeyda hasta sus respectivas lesiones. El resto de la alineación del técnico argentino parece estar decidida ya, con Odysseas Vlachodimos alzándose como una de las estrellas de este equipo y los veteranos Alexis Sánchez y César Azpilicueta siendo puntales en el conjunto blanquirrojo.

La visita del FC Barcelona, siempre complicada, será el último encuentro de los hispalenses antes de un parón de selecciones en el que ya hay tres jugadores del Sevilla que han sido convocados con sus respectivos combinados nacionales. Gabriel Suazo se marchará con Chile, aunque solamente disputará un encuentro el 10 de octubre ante Perú, por lo que Almeyda podrá contar con el lateral sin problemasde cara al choque del próximo fin de semana.