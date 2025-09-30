Biris Norte y un gesto plausible con "todos los grupos, peñas y aficionados que visiten el Sánchez-Pizjuán"

En el año de sus bodas de oro, Biris Norte ha decidido tifar en cada partido que el Sevilla Fútbol Club juegue como local. Siendo el encuentro de la pasada temporada ante el Mallorca el único en el que no se hizo, a modo de protesta por la decisión de LaLiga de poner el partido un lunes, los ultras del conjunto hispalense no han cesado en su empeño de engalanar el Ramón Sánchez-Pizjuán. Desde tifos conmemorativos a épocas pasadas que fueron mejores a mensajes reivindicativos, como los mostrados ante Getafe y Elche al inicio de este curso, el corazón del coliseo sevillista ha vivido uno de los mejores años de su historia en lo que a estética se refiere.

Sin embargo, Biris no sólo ha tifado como local en lo que llevamos de 2025. Los campos de Valladolid y Alavés, este último hace apenas una semana, también han sido objetos de trabajo por parte de la conocida "Brigada Tifo", encargada de realizar las distintas obras desplegadas por los ultras del Sevilla. Tanto el José Zorrilla como Mendizorroza dan libertad a los aficionados visitantes para desplegar tifos siempre que se cumplan ciertas medidas, hecho que los hispalenses aprovecharon para apoyar a los suyos lejos de casa. Defensores a ultranza de la libertad creativa en las gradas del fútbol español, Biris Norte ha querido tener un gesto con los hinchas que acudan al Sánchez-Pizjuán, facilitando de alguna forma que la cuña del Gol Sur en la que se sitúan habitualmente los contrarios puedan contar con elementos de animación.

A través de su cuenta de Twitter, Biris Norte publicado una imagen de esta zona con el título: "MENTALIDAD Y CULTURA DE GRADA", en el que ponen "a disposición de todos los grupos, peñas y aficionados en general que visiten el Sánchez-Pizjuán las medidas de la grada visitante, con el fin de facilitarles la organización de tifos y elementos de animación", reivindicando con el hastag "#DerechosParaLaAfición" como suele ser habitual no sólo en ellos, sino en las redes sociales de varios grupos ultras.

Parece poco probable que alguna de las aficiones que visiten el estadio del Sevilla Fútbol Club vayan a realizar un tifo, salvo casos excepcionales como puede ser el Gran Derbi ante el Real Betis Balompié, aunque no deja de ser un gesto que las hinchadas rivales han agradecido de forma pública a través de redes sociales. Cabe recordar que para desplegar una de estas obras se deben cumplir varios requisitos, como el material de la tela, que debe ser ignífugo, o contar con la aprobación de los equipos y la comisión antiviolencia.