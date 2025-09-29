La estadística da la razón a Almeyda en el Sevilla FC: un señalado y un dato esperanzador de cara a portería

Una de las claves en las que ha insistido todo el entorno del Sevilla Fútbol Club desde que la entidad comenzó a remodelarse este verano es la importancia de la implicación y la unión en una plantilla que ha sufrido varios cambios en este mercado de fichajes. La llegada de Antonio Cordón y su equipo de trabajo a la capital hispalense provocó que Matías Almeyda fuera el elegido para dirigir a los blanquirrojos, una decisión arriesgada pero que, de momento, parece estar dando sus frutos. Ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán parece una tarea imposible, aunque en el club nervionense trabajan a destajo para replicar en casa los buenos números que se están consiguiendo lejos de ella.

El apartado estadístico, amado y odiado a partes iguales por los aficionados al deporte rey, es uno de los puntos más comentados en la actualidad por el sevillismo. La comparativa entre Almeyda y José Luis Mendilibar ha finalizado con la victoria del bonaerense en Vallecas, rompiendo así una racha idéntica a la lograda por el técnico vasco en el inicio del curso 2023/2024. Sin embargo, otros datos conseguidos por el flamante entrenador del combinado hispalense resultan aún sorpresivos, siendo el más destacado la participación de hasta 28 jugadores distintos en las siete primeras jornadas ligueras.

Contando con Dodi Lukebakio, Stanis Idumbo Muzambo y Adrià Pedrosa, que llegaron a enfundarse la elástica blanquirroja antes de marcharse en este mercado de fichajes, todos los jugadores del Sevilla Fútbol Club a excepción de Álvaro Ferllo han tenido participación esta temporada de la mano de Almeyda, siendo Fábio Cardoso y Ramón Martínez este fin de semana los últimos en sumarse a esta lista. El cancerbero, que no quiso irse de la entidad blanquirroja en verano, no cuenta para el técnico argentino, menos aún tras la irrupción estelar de un Odysseas Vlachodimos que se ha ganado su puesto en la portería tras tres buenas actuaciones, brillando especialmente el pasado domingo frente al Rayo Vallecano.

La mejoría de los blanquirrojos no ha sido solamente en defensa, ya que el ataque parece haber comenzado a coger forma de la mano de varios jugadores. Hasta nueve futbolistas, incluyendo en esta estadística también a Lukebakio, han conseguido ver portería en las siete primeras jornadas ligueras. Lucien Agoumé, Alfon González, Peque, Rubén Vargas, Alexis Sánchez, Djibril Sow, Akor Adams e Isaac Romero, este en dos ocasiones, se han repartido los goles del Sevilla en lo que va de curso. La implicación del equipo en la parcela ofensiva refleja también el trabajo coral de una plantilla que esta temporada quiere sumar sensaciones positivas y escalar puestos en la tabla con respecto a los últimos años.