Buenas noticias de Gabriel Suazo para Almeyda y el Sevilla

Los siete refuerzos que han llegado al Sevilla Fútbol Club esta temporada parecen haber encajado muy bien tanto en la idea de Matías Almeyda como en el vestuario del conjunto hispalense. Algunos con más protagonismo que otros, siendo Fábio Cardoso el que menos minutos ha disputado con respecto al resto, pero todos forman parte de esa piña indivisible que, desde fuera, parece la plantilla blanquirroja. Afrontando tras el choque ante el Fútbol Club Barcelona un parón de selecciones en el que varios jugadores se marcharán con sus respectivos combinados nacionales, el técnico sevillista comienza a conocer la lista de futbolistas con los que no podrá contar durante esa fecha.

Uno de los nombres propios de este Sevilla es Gabriel Suazo, lateral que aterrizó en Nervión este mismo verano procedente del Toulouse francés, equipo en el que se había consagrado como capitán y uno de los líderes del vestuario. Su llegada a la capital hispalense servía a Almeyda para contar con un jugador de confianza en el costado izquierdo, pues ni Adrià Pedrosa ni Valentín Barco habían sido capaces de rendir en esa posición, huérfana tras la marcha de Marcos Acuña. Sin embargo, su buen hacer lo convierte en un indispensable para las convocatorias de Chie, algo que ya le privó de partir de inicio en el choque ante el Elche disputado después del parón de selecciones.

Gabriel Suazo, en el entrenamiento de Chile / Carlos Parra / @LaRoja

En esta ocasión, las noticias han sido positivas para un Matías Almeyda que no echará mucho de menos a Suazo durante esta fecha internacional. El defensor del Sevilla Fútbol Club ha sido convocado por Chile para el amistoso que tendrá lugar el sábado 11 de octubre a las 01:00, hora española, ante Perú en La Florida. Al haber finalizado ya la clasificación para el Mundial de la CONMEBOL, la Roja únicamente disputará un encuentro en este parón, por lo que el lateral sevillista estaría de vuelta a una semana del choque frente al Mallorca, por lo que no debería haber problemas ni dudas sobre su titularidad en el duelo contra el combinado balear.

Almeyda parece haber encontrado su once tipo al 100%, algo que se ha notado en los últimos choque del Sevilla. El buen hacer de los hispalenses, pese a la derrota ante el Villarreal que empañó un muy buen encuentro, deja claro que el técnico argentino tiene metidos en la película a prácticamente todos sus jugadores. Gabriel Suazo, que incluso se ha llegado a enfundar el brazalete de capitán este curso, es uno de los fijos para el bonaerense, por lo que recuperarlo cuanto antes se antoja vital para los planes de su entrenador.