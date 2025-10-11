La historia de superación de Akor Adams: de sufrir acoso a darle la victoria a la Selección de Nigeria

Matías Almeyda parece haber llegado en el momento justo al Sevilla Fútbol Club. El argentino, una incógnita para muchos hasta su llegada a la capital hispalense, venía de la mano de un Antonio Cordón al que muchos miraban de reojo tras su paso por el Real Betis Balompié. Sin embargo, nadie mira al pasado cuando las cosas salen bien. El relevo en el banquillo y la dirección deportiva han sentado como agua de mayo al conjunto blanquirrojo, cuya imagen ha cambiado radicalmente con respecto a lo visto en estos últimos años. No sólo el juego del equipo es otro, sino que la implicación y el rendimiento de los futbolistas ha mejorado notablemente desde que el bonaerense se hiciese cargo del combinado nervionense.

Uno de los jugadores que ha notado la mano del argentino es Akor Adams, cuyo crecimiento es innegable. El nigeriano aterrizó en Nervión el pasado mercado invernal para reforzar la delantera sevillista, aunque las lesiones le impidieron demostrar el por qué de su fichaje. Los pocos minutos de los que gozó en la temporada 2024/2025 parecían dejar claro que el ariete no era lo que se esperaba, mostrando más carencias que virtudes. Sin embargo, todo cambió cuando Almeyda apostó por él como la referencia ofensiva de su Sevilla. El delantero cuajó una muy buena pretemporada antes de lesionarse de nuevo, algo que provocó la titularidad y el resurgir de Isaac Romero. El ex del Montpellier. siguiendo el mantra que caracteriza al combindo hispalense, decidió no rendirse, recogiendo los frutos de su trabajo con dos goles y una asistencia que le han valido, además del favor del sevillismo, su primera convocatoria con su selección.

Akor Adams corre a cantar el gol del triunfo del Sevilla en Vallecas. / Sergio Pérez

En un momento donde el nombre de Akor resuena con fuerza debido a su estado de forma, los compañeros de El Desmarque han dado a conocer una información que puede llegar a explicar su bajo rendimiento en el momento de su llegada a Sevilla, marcado por una serie de problemas psicológicos. Según este medio, los informes del combinado nervionense sobre la etapa del nigeriano en el Montpellier aseguran que el delantero sufría acoso por parte de los veteranos del conjunto galo. "Los pesos pesados del equipo se posicionaron contra el nigeriano y generaron un clima inadmisible", afirma la noticia, dejando claro que el cuadro hispalense fue la salvación para que Adams dejase atrás la toxicidad que vivía en Francia.

La historia de superación de Akor Adams ha escrito un capítulo con letras de oro esta misma semana. Después de anotar el cuarto gol al Fútbol Club Barcelona el pasado fin de semana, el delantero se marchó para su primera convocatoria con el combinado nacional absoluto de Nigeria. En su debut con la selección africana, el ariete del Sevilla Fútbol Club convirtió el gol de la victoria ante Lesoto que mantiene vivas las opciones de las Súper Aguilas para clasificarse al Mundial de 2026. El choque ante Benín a las 18:00 de este mismo martes 14 será definitivo para saber si el delantero sigue teniendo opciones de clasificarse para la Copa del Mundo.