El audio viral de un pequeño sevillista celebrando la victoria ante el Barcelona: "Esto parece un sueño"

Si hay una frase que no define para nada el fútbol es que este deporte son "22 personas corriendo detrás de un balón". El sentimiento de pertencia que evoca el balompié va más allá de clases sociales, género, edad o geografía. España siempre ha sido un lugar muy pasional en lo que a esto se refiere, destacando Sevilla por encima de otras ciudades con equipos más relevantes a lo largo de la historia, como podrían ser Barcelona, Madrid o Valencia. La capital andaluza tiene en los aficionados del Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié una de sus mayores riquezas, algo de lo que ambos clubes suelen destacar en su día a día, especialmente en redes sociales.

La victoria de los nervionenses el pasado domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán dejó un momento para el recuerdo, captado en una conversación de Whatsapp entre una madre y su hijo. El pequeño hincha sevillista, a través del móvil de su padre, fue contando sus sensaciones durante el transcurso del encuentro entre los suyos y el Fútbol Club Barcelona, que dejó una tarde para el recuerdo de la parroquia nervionense. Pese a que la edad del aficionado es desconocida, por su tono de voz se puede apreciar que no había vivido la última vez que el Sevilla derrotó al combinado blaugrana en LaLiga hace diez años. Por medio de una grabación de pantalla, adjunta en el tweet que acompaña esta noticia, la madre del chico compartió en TikTok la reacción en un partido histórico.

En una semana donde la actualidad de los clubes en Primera División queda prácticamente de lado debido al parón de selecciones, momentos como este o el vivido este jueves en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios entre la plantilla del Sevilla Fútbol Club y la mujer de Marcao, que acaba de superar un cáncer, cobran aún más protagonismo si cabe. No se sabe cuándo será la próxima vez que el conjunto nervionense consiga una victoria así, especialmente sobre uno de los 'cocos' de LaLiga como es el Barcelona, aunque parece imposible que el protagonista de esta simpática anécdota olvide lo vivido el pasado 5 de octubre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en una tarde mágica donde lo emocional superó a lo deportivo.