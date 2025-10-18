Lista de 24 convocados sin presencia de los tocados

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, facilitó la lista de convocados para el partido ante el Mallorca este sábado (14:00 horas), una relación de 24 jugadores en la que siguen fuera Nianzou, Joan Jordán y Alfon, que aún ultiman sus procesos de recuperación tras sus lesiones.

En la misma han entrado sin problemas los siete internacionales que han estado en sus selecciones en esta ventana FIFA, el chileno Gabriel Suazo, los suizos Djbril Sow y Rubén Vargas, el serbio Nemanja Gudelj, el noruego Örjan Nyland, el griego Odysseas Vlachodimos y el nigeriano Akor Adams. Quien sí sale de la lista respecto a la última convocatoria es el central Andrés Castrín.

Los convocados son Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Azpilicueta, Cardoso, Ramón Martínez., Marcao, Kike Salas, Suazo, Oso, Gudelj, Manu Bueno, Agoumé, Batista Mendy, Sow, Januzaj, Vargas, Ejuke, Alexis Sánchez, Peque, Isaac y Akor Adams.