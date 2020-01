Ésta es una historia de superación, de retos, de profesionalidad... Un jugador que recibe críticas –feroces y maniáticas en algunos casos– no siempre sabe aislarse sin caer en la esquizofrenia. Y no siempre se presta a exponerse a una entrevista sin conocer del todo la cultura local. También no todos los periodistas estarían por la labor de ponerse delante de Luuk de Jong (28-8-90, Aigle, Suiza) en un diálogo de fútbol después de lo que se ha vertido desde muchos púlpitos en diecinueve jornadas de Liga. El futbolista extranjero, el de habla no hispana para más señas, cuenta con la ventaja de estar ajeno a todo. Pero algo le llega, y del debate que durante una vuelta entera ha protagonizado el holandés seguro que algún eco le ha alcanzado.No obstante, no esconde que tiene que mejorar, que sólo lleva dos goles, y sabe que Monchi está buscando un delantero. Pero Lopetegui lo prefiere a él y ése es su mayor aval. “¿La crítica? Éste es el mundo en que vivimos, esto es fútbol”, dice con naturalidad y sin perder la sonrisa.

–¿Cómo se siente?

–Bien, desde el principio me he encontrado muy a gusto. Con los jugadores, en el club, en la ciudad... Desde el principio ha habido muy buenas sensaciones, todo el mundo trabaja duro, todos me han recibido muy bien y es un club fantástico.

–El equipo está bien, está claro, pero ¿personalmente, está contento con su trabajo?

–Creo que lo puedo hacer mejor, quiero ser más importante para el equipo. Creo que he jugado buenos partidos, pero a veces he tenido muy mala suerte. Pero son cosas del fútbol. A veces necesitas eso. Trabajas duro y tratas de mostrar tus cualidades. Pero quiero mejorar, quiero ser mejor para el equipo.

–La afición no valora demasiado el trabajo que hace un delantero para cerrar la salida de balón del contrario y que eso pueda restar frescura para definir. ¿Pasa eso con De Jong?

–Yo lo entiendo porque yo soy un goleador y la gente busca en un goleador que marce goles. Yo sé que debo mejorar. Sé que es muy importante hacer goles, pero también sé que si todo el mundo se fijara bien yo trato de crecer para el equipo, yo presiono a los defensas oponentes para crearles dificultades para construir el juego. Para nosotros eso requiere un esfuerzo prolongado, tengo que crear opciones para otros jugadores... Sé que ante el gol no he estado acertado y lo que tengo que hacer es trabajar duro para cambiar eso.

–¿Por qué cree que los delanteros del Sevilla, De Jong, Chicharito, Munir... han marcado sólo cinco goles?

–¿Por qué? (respira hondo y sonríe) Todo el mundo quiere marcar goles cuando juega, pero creo que jugamos como un equipo muy compacto. Es verdad que no hemos hecho goles los de arriba, pero estamos en la cuarta posición empatados con el Atlético de Madrid, la táctica que usamos es buena y da resultados. A veces necesitamos estar en el último momento de la foto, a veces falla el último pase o la definición, pero creo que tenemos calidad en el equipo, a veces necesitamos crecer con el equipo.

–¿Puede ser porque el modelo de Lopetegui explota más la llegada de los hombres de segunda línea? Ocampos, Nolito...

–Sí, por supuesto. Muchas veces nosotros tenemos que tener la pelota y ellos están detrás. Ellos están de cara al gol. A veces nosotros jugamos con muchos jugadores alrededor, de espaldas a la portería y tenemos que jugar con los extremos también...

–Y es más dificil también en la liga española que en Holanda...

–Por supuesto, es una competición top, los jugadores son mejores, los clubes son mejores... Yo sé que algunos partidos he jugado bien, pero me ha faltado definir las ocasiones.

–Una fácil, ¿qué sintió cuando marcó contra el Betis?

–(Risas) Fue una sensación increíble. Al principio sentía felicidad, pero no sabía si era real. Marcar un gol contra el Betis era lo más grande, pero hubo un poco de suspense. Había que ver si estaba en fuera de juego o no, entró el VAR y nunca sabes si va a ser gol. Al final todo salió bien, ganamos el partido y fue todo maravilloso. Para mí fue algo especial en mi vida, marcar en un derbi, el gol ganador además y siempre recordaré ese momento. Ver a mucha gente feliz por eso fue muy bonito.

–¿Piensa que en algún momento, la prensa, y por esa razón la afición, ha sido injusta en las críticas con De Jong?

–Es dificil... Pero éste es el mundo en el que vivimos, el fútbol. El goleador siempre tiene que meter goles. La única opción para mí es trabajar duro para mostrar mis cualidades, tengo que lograr que los hinchas del Sevilla estén orgullosos de mí y es sólo lo que puedo hacer por el equipo.

–¿Por qué cree que la afición prefería a Dabbur y no ha tenido mucha paciencia con usted?

–Es difícil contestar eso. El fútbol hay muchas maneras de verlo, los fans prefieren una cosa, el entrenador prefiere hacer las cosas de otra manera. Yo lo comprendo, es fútbol, y también hay diferencias entre las dos posiciones, pero siempre es así.

–¿Y cuál es su próximo objetivo? En el Sevilla, con la selección...

–Estoy a gusto en el Sevilla, estamos en una buena posición en la Liga y lo que tenemos que hacer es llegar al final entre las cuatro primeras posiciones. El último año la segunda vuelta no fue tan buena y lo que tenemos que hacer es estar fuertes para llegar entre los cuatro primeros al final. También en Europa, que para nosotros es una gran competiciíon, la Copa del Rey... En la selección ya veremos cuando llegue el verano. Espero estar en el equipo.

–¿Le gustaría quedarse en el Sevilla muchos años?

–Sí, por supuesto. Yo amo este club. La ciudad es maravillosa y la gente me da muy buenas sensaciones. En mi mente está lograr los objetivos y trabajar cada día para estar aquí mucho tiempo. Es un club fantástico y un momento importante en mi carrera.

–¿Sabe que Monchi y el Sevilla están buscando un nuevo delantero?

–Es normal para un club como el Sevilla, tiene que haber más jugadores en diferentes posiciones. Es normal, Dabbur se ha ido, esa posición está libre. El nivel de competencia tiene que ser alto y es lo que hace posible que cada uno sea mejor. Estamos en un gran club.

–¿Qué piensa de Lopetegui? ¿le gusta su modelo de juego?

–Desde el principio cuando he hablado con él he visto que su forma de ver el fútbol es muy atractiva. Hace una presión alta, trata de dominar el juego. Creo que en la liga española no es fácil dominar los partidos. Creo que se ha encontrado con muchos jugadores nuevos y ha hecho un grupo. Tiene buena mentalidad, tácticamente tiene buenas ideas, atrás somos duros, los extremos son profundos, Reguilón, Escudero... intentan atacar. Lo tenemos todos muy claro y los resultados nos dan la razón. Estamos en una buena posición en la liga de momento.

–¿Qué sintió cuando lo llamó Monchi?

–Cuando tuve la oferta y me dijeron que estaba interesado en mí realmente me sentí muy bien porque el Sevilla es un club maravilloso, es una competición fantástica. En mi mente ya sólo pensaba en venir a Sevilla. Una bonita parte de mi carrera.

–Está claro que el Sevilla está listo para clasificarse para la Champions, pero Monchi ha comentado que será posible ganar una liga muy pronto, ¿qué piensa?

–Sí, creo que sí. Este club ha jugado Champions y tenemos un buen equipo. ¿La Liga? Hay que tener ambición, creo que es posible ganar títulos y seguir creciendo, creo que todo es posible en el fútbol. Es muy difícil competir contra Real Madrid y Barcelona, pero todo es posible. Vamos a crecer y en un par de años nunca sabes lo que puede pasar.

–¿Empezamos por ganar en el Bernabéu?

–Por supuesto. Sería una bonita forma de demostrar quiénes somos y creo que es posible. Creo que debemos ser todo el equpo realmente muy compacto, ser incisivos cuando tengamos la oportunidad y defensivamente estar bien preparados porque el Real Madrid es un gran equipo en ataque.