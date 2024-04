Loïc Badé quiere estar en el Sevilla y ríe ante los rumores del Tottenham: "No sé por qué me hablas de eso"

El Sevilla ha renovado su contrato con la marca JD y lo ha celebrado por todo lo alto. Juanlu Sánchez, Isaac Romero y Loïc Badé han acudido a la tienda oficial, en el Centro Comercial Lagoh, para un acto delante de múltiples niños y niñas. Tras la charla, se han tomado fotos con los allí presentes.

Además, el central francés ha atendido a los medios de comunicación. Loïc Badé se ha mostrado "muy contento" con su papel y situación en el Sevilla, en el que espera estar muchos años. Cabe destacar también que no pudo esconder su sonrisa ante una pregunta sobre el interés que hubo del Tottenham en él el pasado verano: "No sé por qué me preguntas por eso, estoy en Sevilla", dijo entre risas.

El futuro de Ramos y Quique

Loïc Badé se ha ganado un puesto fijo en la defensa del Sevilla. El francés, desde que llegó, ha compartido zaga con Marcao, Nianzou, Gudelj e, incluso, Acuña, pero Sergio Ramos y Kike Salas se han afianzado junto a él como línea de tres centrales.

Uno de ellos, el camero, está ante sus últimos meses como nervionense... a no ser que extienda su vinculación con la entidad hispalense. El Sevilla y Sergio Ramos tendrán que tomar una decisión final, aunque el debate, mientras, sigue creciendo y ya ha llegado al vestuario. Loïc Badé fue cuestionado por su compañero por los medios de comunicación, aunque decidió no mojarse: "Aprendemos mucho con él, si se queda con nosotros será una buena noticia. No hemos hablado de este tipo de cosas".

Sin embargo, aunque es el nombre en el que se centran todos los focos, Sergio Ramos no es el único que tiene su futuro en el aire. Otro es Quique Sánchez Flores. Existe mucha incertidumbre ante el devenir del banquillo sevillista, sobre lo que Loïc Badé también habló: "Sí, claro -que le gustaría que siguiera-. Estamos mejorando y trabajando bien, entonces si se tiene que quedar con nosotros, se quedará con nosotros".

Las declaraciones al completo fueron captadas por las cámaras de Diario de Sevilla y puede escucharlas en el vídeo de la cabecera.