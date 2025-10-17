Luis Fabiano le echa un pulso a Haaland: “Esa es la diferencia”

Hablar de Luis Fabiano es hablar de historia viva del Sevilla Fútbol Club. El delantero fue parte de la primera etapa de oro del combinado hispalense, formando con Frederic Kanouté una dupla de oro que jamás se borrará de la mente de la hinchada sevillista. Tras un inicio complicado en la capital andaluza, el brasileño consiguió números de crack mundial, siendo además parte importante en la consecución de los primeros títulos europeos en la historia del conjunto nervionense. Formando parte de aquel mítico equipo en el que los brasileños enarbolaban la bandera blanquirroja, junto a jugadores como Dani Alves, Adriano o Renato, nadie duda de la relevancia y la calidad del ariete. Sin embargo, unas declaraciones del propio futbolista han provocado una polémica con Erling Haaland en medio de la misma.

En el canal brasileño Benja Me Mucho, O'Fabuloso no dudó en asegurar que habría "batido todos los récords de Haaland" si hubiera tenido "ese equipo, con las oportunidades que tiene". Las declaraciones del exdelantero sevillista no han sentado bien al mundo del fútbol, que ha puesto el grito en el cielo por las afirmaciones de Luis Fabiano. Pese a su prolífica carrera como futbolista, especialmente en la capital hispalense, las comparaciones entre el que fuera el dorsal número 10 del combinado blanquirrojo y el noruego son odiosas.

Luis Fabiano deja caer el balón delante de Gonzalo Rodríguez antes de empalmar el primer gol de los sevillistas.

Además de recalcar que Haaland ha llegado a donde está "gracias a sus compañeros", Luisfa dejó un recadito al delantero del Manchester City y su eficacia de cara a portería que, de momento, apenas tiene comparación: "Tiene 30 oportunidades y marca tres goles. Si yo tuviera 30 oportunidades, marcaría entre 10 y 20. Esa es la diferencia". Sin duda, las palabras del ariete no han dejado indiferente a nadie, creando un ambiente tenso durante la intervención incluso con el periodista que realizaba la entrevista.

Erling Haaland acumula en su carrera como futbolista, únicamente en clubes, 268 goles en 313 encuentros, una cifra que parece tan increíble como ridícula, en el buen sentido de la palabra, para un profesional del fútbol. Por su parte, Luis Fabiano consiguió anotar 318 dianas en 636 partidos, una cifra nada desdeñable para un futbolista que pasó gran parte de su carrera entre el São Paulo y el Sevilla Fútbol Club. Solamente el tiempo dirá si O'Fabuloso fue mejor goleador que el noruego, un jugador cuyo ritmo anotador no deja de romper récords tanto en el Manchester City como en la selección de Noruega que comparte con el sevillista Orjan Nyland.