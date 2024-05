Lukebakio, convocado por Bélgica para la Eurocopa

El Sevilla ya conoce quién será, a la espera de más convocatorias, su segundo representante en la Eurocopa de Alemania. Dodi Lukebakio ha sido convocado por Domenico Tedesco para el gran torneo europeo de selecciones y debutará el próximo 17 de junio ante Eslovaquia, en un grupo donde también se medirán contra Rumanía y Ucrania.

Antes, disputarán dos amistosos como locales contra Montenegro, el 5 de junio, y Luxemburgo, el 8 del mismo mes. El extremo sevillista ha sido indiscutible para su seleccionador, quien lo convocó, incluso, recién salido de su grave lesión esta temporada. En total, ha disputado 27 partidos con los nervionenses, anotando cinco goles y dando una asistencia.

El belga está ante su primer gran reto con su selección, tras disputar la Liga de las Naciones en septiembre de 2022.

No vuelve Courtois

(EFE) También generaba interés la remota posibilidad de un regreso de Courtois, que hace un año se enfadó con el nuevo entrenador por lo que entendió un desplante a su jerarquía, abandonó la concentración y desde entonces la tensión no ha bajado, al tiempo que el portero ha encadenado dos lesiones que le han impedido jugar gran parte de la temporada.

No obstante, y pese a haber recibido el alta y tener posibilidades de defender la portería del Real Madrid en Wembley en la final de la Liga de Campeones frente al Borussia Dortmund, el arquero belga no estará con los Diablos Rojos en la Eurocopa, tal y como anunció el pasado diciembre el propio guardameta, de 32 años. "Fue honesto, fue claro. Conoce su cuerpo (...). La última información que tenemos es que no está preparado para la Eurocopa", zanjó el técnico.

Koen Castels será en principio el portero titular de Bélgica en Alemania, pero Tedesco no quiso confirmarlo hasta que hable también con el guardameta belga del Luton, Thomas Kaminski, y con su compatriota del Nothinham, Matz Sels.

Lista completa de Bélgica para la Eurocopa

Porteros: Koen Casteels (Wolfsburgo/ALE), Thomas Kaminski (Luton/ING) y Matz Sels (Nothinham/ING).

Defensas: Axel Witsel (Atlético de Madrid/ESP), Johan Bakayoko (Everton/ING), Wout Faes (Leicester/ING), Zeno Debast (Anderlecht), Thimoty Castagne (Fulham), Thomas Meunier (Trabzonspor), Amadou Onana (Everton), Maxim De Cuyper (Brujas), Johan Bakayoko (PSV Eindhoven) y Arthur Theate (Rennes/FRA).

Centrocampistas: Kevin de Bruyne (Manchester City/ING), Yannick Carrasco (Al-Shabab/KSA), Arthur Vermeeren (Atlético de Madrid/ESP), Charles de Kaetelere (AC Milán), Astrer Vranckx (Wolfsburgo/ALE), Youri Tielemans (Aston Vila/ING) y Orel Mangala (Nottingham/ING), Aster Vranckx (Wolfsburgo/ALE).

Delanteros: Romelu Lukaku (Roma/ITA), Jérémy Doku (Manchester City/ING), Dodi Lukebakio (Sevilla/ESP) y Leandro Trossard (Arsenal/ING).