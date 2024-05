Mendilibar y su paso por el Sevilla: "Es un club complicado"

José Luis Mendilibar puede volver a hacerlo, aunque, realmente, la proeza ya la ha vuelto a lograr. Ha metido al Olympiacos en la final de la Conference League, la cual disputará frente a la Fiorentina, tras eliminar, contra todo pronóstico, al Aston Villa en las semifinales.

Sin embargo, pese a que el técnico vasco está con los cinco sentidos puestos en lo que ocurrirá a partir de las 21.00 horas del próximo miércoles, su pasado en otro club, el Sevilla, es demasiado reciente como para esquivar las preguntas. En una charla con Relevo, a apenas un día de la gran final, ha hablado sobre la dificultad que tiene el banquillo nervionense, del cual también se ha marchado Quique Sánchez Flores. En total, otra temporada más con hasta tres entrenadores distintos. El primero, Mendilibar.

Al ser cuestionado por la entidad hispalense y sobre si es un club complicado, el técnico vasco fue claro: "Sí. Tienen prisa para todo. Tienen que hacer grandes cambios en la plantilla, en los presupuestos económicos, en más cosas, pero parece que la meta tiene que ser igual siempre y hay momentos que no se puede aspirar a ciertas cosas y se quiere seguir aspirando". Además, Mendilibar echó la mirada a la lucha accionarial: "Hay un asunto extradeportivo en el club que influye mucho en todo. Quizás no directamente en el equipo, pero sí en el entorno, en la afición. Eso hace que no haya tranquilidad, que se esté pendiente de lo que dice el uno, el otro, qué puede pasar. No es bueno para un club".

Sin embargo, Mendilibar echa la mirada hacia atrás y recuerda todo lo que ha disfrutado en Nervión, tanto que es el segundo equipo por el que pregunta cada jornada: "Primero el Eibar, es mi equipo. Estuve siete temporadas. Por supuesto, preguntaba por el Sevilla y luego ya por los amigos, el Athletic por Valverde, la Real... Está muy reciente lo del año pasado -el triunfo en la capital andaluza-. He dejado allí gente que estaba de mi lado y he tenido muy buena relación con muchos".

De su recuerdo de Budapest a la comodidad en Grecia

José Luis Mendilibar no se olvida de la final de Budapest. Es, además, muy complicado, ya que no hace justamente ni un año desde que levantara la Europa League con el Sevilla. Ahora, está a algo más de 24 horas de volver a disputar una y compara los nervios de aquella noche con la que tiene por delante: "Supongo que ahora aparecerán igual... Cuando estaban calentando los jugadores y me quedé en el vestuario, como siempre hago. Antes, en los paseos, menos. Pero en la soledad del vestuario sí los noto, de verdad. Solo quiero que comience lo antes posible el partido".

En Grecia, Mendilibar se ha reencontrado consigo mismo, con el fútbol que de verdad le gusta, y tiene la total libertad para mostrarse como es. Algo que, por cómo lo cuenta, parece que no pudo hacer a largo plazo en el Sevilla: "Soy yo mismo. Les hablo con mi estilo y les castigo con mis clásicas 'volatas'. Seguro que el primer día se la mandé a alguno de los que me entiende, o me conoce más. Tengo tres españoles, pero ya todos saben lo que es una 'volata'... Nadie me ha dicho nada por mi forma de ser, ni creo que les haya molestado mi vehemencia. Alguno, al principio, es verdad que me miraba raro cuando gritaba o gesticulaba, pero al poco tiempo se acostumbraron a mis berrinches. Soy cercano, les hablo mucho... Ya me conocen. He caído de pie".