Mallorca - Sevilla: horario y dónde ver el partido de liga por TV

LaLiga EA Sports está llegando a su fin... en el año 2023. Pocos encuentros -tres, cuatro en el caso nervionense- restan ya en diciembre, dejando para la decimosexta jornada de la competición doméstica la cita entre Mallorca y Sevilla en Son Moix.

Los de Diego Alonso, que viajarán a las Islas Baleares tras lograr la segunda victoria desde que llegó el charrúa -ambas en Copa del Rey-, está necesitado de puntos. También lo está el Mallorca que, de vencer al Sevilla, se podría por delante en la clasificación. Los últimos encuentros, más allá del Astorga, de los blanquirrojos han servido para apreciar cierta mejoría en el equipo, aunque los resultados siguen sin llegar con el exseleccionador uruguayo: dos triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.

Mallorca - Sevilla: horario y dónde ver el partido

Tras la victoria en Astorga, el Sevilla busca inflar su estado anímico y aprovecharlo para conseguir la primera victoria en LaLiga EA Sports con Diego Alonso. Se enfrentará al Mallorca, en Son Moix, el próximo sábado 9 de diciembre a las 21.00 horas, duelo que se podrá seguir por televisión o dispositivos móviles a través del canal Movistar+ LaLiga TV, de Movistar+.

La enfermería del Sevilla

Diego Alonso tendrá que ingeniárselas para montar el mejor once posible en Son Moix. El técnico charrúa viajó a Astorga sin once de sus futbolistas y, de cara al choque en Mallorca, el Sevilla sólo tiene previsto el regreso de Soumaré al trabajo en grupo -no significa que vaya a llegar al duelo-.

En la portería, Nyland continúa en el dique seco. En defensa, Loïc Badé, Tanguy Nianzou, Jesús Navas, Marcos Acuña y Marcao están con sus respectivas recuperaciones, mientras, en el centro del campo, la evolución de Fernando Reges y del ex del Leicester marcarán los tiempos. Arriba, Suso, Lamela y Mariano siguen siendo las noticias negativas.

Regresará, eso sí, Sergio Ramos tras cumplir su partido de sanción frente al Villarreal. A Navas le queda uno y lo cumplirá ante el Mallorca, aunque su lesión no le permitirá regresar hasta enero del 2024.