Crónica | Diego Alonso gana en la Copa, le toca la Liga (0-2)

Clasificación muy cómoda para el Sevilla en los treitaidosavos de final de la Copa del Rey, el torneo en el que, de momento, sí gana Diego Alonso como técnico nervionense. El Atlético Astorga tuvo un par de buenas oportunidades cuando ya no estaba Sergio Ramos en el campo, pero era demasiado inferior para siquiera opositar a la proeza.

Pero este triunfo no puede esconder que el rendimiento de los hombres elegidos para defender el escudo sevillista en el Bierzo leonés volvió a ser decepcionante. La primera mitad, a pesar de acabar con ventaja en el marcador para el equipo de Diego Alonso, iba a dejar una reflexión principal y al mismo tiempo harto preocupante. Si éste es el nivel con el que entrenan los suplentes de la plantilla sevillista, es normal que el equipo sólo haya ganado hasta el momento cuatro partidos oficiales, dos de ellos antes equipos de categoría muy inferior.

El Sevilla que puso en liza el entrenador uruguayo fue el ejemplo que pone la RAE para la palabra desgana. Ni un solo desmarque, ningún pase en profundidad en condiciones y con un mínimo de osadía, todo era mandar el balón hacia zonas de seguridad y perderlo en el momento en el que lo arriesgaban un poquito, algo que no sucedía casi nunca, dicho sea como aclaración.

Esto era lo que ofrecía un Sevilla con infinidad de bajas, por lesión o porque se hayan quitado algunos de en medio, y con Sergio Ramos en el once inicial para tratar de tener en el campo a un líder. Pero el camero, con el brazalete de capitán en su brazo por primera vez, tampoco está al nivel de sus mejores años y hasta perdió algún balón impropio. Eso sí, también el hombre pensará que con Gattoni, pese a su gol, al lado tampoco se puede hacer muchísimo más. El veterano central jugaba con un trío que completaban el ex futbolista de San Lorenzo de Almagro y Kike Salas. Las dos bandas eran para Darío y Pedrosa, el único que trataba de ser profundo arriba. Por el medio pululaba Joan Jordán con Manu Bueno a su lado y después cabía esperar alguna aparición esporádica de Januzaj, Óliver Torres y Rafa Mir.

Casi era jugar con tres menos de no ser porque el belga se inventó una media vuelta para provocar el inocente penalti de Matos. Bueno, algo es algo, Sergio Ramos tiró de veteranía, Parrado, el guardameta, pensó que iba a ser el primero que le iba a detener un lanzamiento a lo Panenka al camero y se quedó clavado en el medio. Fácil, disparo al palo izquierdo, el portero no se mueve y gol para el Sevilla.

Era poco antes de la media hora y esto debía haber servido para darle la tranquilidad necesaria a los sevillistas ante un Atlético Astorga tan pundonoroso como tremendamente inferior, pero tampoco iba a suponer ese tanto una mejoría en el juego. Sólo cinco minutos de paso adelante y después, de nuevo, la vulgaridad más insoportable. Dos minutos después del 0-1 sí se producía un buen disparo desde fuera del área de Rafa Mir y luego otro de Joan Jordán con menos peligro, pero era tan poquito...

Pero Diego Alonso sí debía estar satisfecho con el rendimiento de los suyos, pues no tomaba ninguna decisión en el intermedio y se mantenía con los mismos hombres. Eso sí, el cansancio de los maragatos iba a posibilitar que los rojos tuvieran muchos más acercamientos hasta el área rival. Manu Bueno sí daba un paso adelante para conducir la pelota hasta las zonas de peligro. Hasta tres veces pudo anotar el 0-2 el Sevilla, pero Óliver Torres no llegó ni a rematar tras un buen taconazo de Joan Jordán (49’) y se quedó entre un centro a Pedrosa sin opciones y la nada; una falta directa de Joan Jordán fue repelida por Barredo (53’) y un exceso de toques alrededor de Manu Bueno cuando tuvo un disparo fácil (58’). Justo a la hora (60’) llegó la más diáfana para Rafa Mir tras una internada de Darío, pero nada, el gol no llegaba.

Y lo más curioso fue el doble cambio de Diego Alonso aún con 0-1. Si no había molestias de los dos sustituidos, sería la hoja de Excel la que mandaría, pues se iban Sergio Ramos y Pedrosa, dos de los mejores hasta entonces, para que entraran Gudelj y Ocampos. La cuestión es que el partido no estaba, ni muchísimo menos, decidido, el marcador registraba un 0-1. Tanto es así que nada más producirse, llegaba una ocasión clarísima para el Atlético Astorga y Dmitrovic salvó a los suyos ante Ivi Vales (60’).

Afortunadamente para los sevillistas, ocho minutos después Gattoni protagonizaba su mejor acción desde su llegada y cabeceaba de forma impecable un saque de esquina botado por Joan Jordán (68’). Pudo recortar de inmediato Peláez en un despiste del propio central argentino, pero su disparo se le fue fuera y ya el resto fue un camino de lo más tranquilo hacia la clasificación.

Rafa Mir falló goles de todos los estilos, pero el marcador no se iba a mover de nuevo y el Sevilla, al menos suma un nuevo triunfo con Diego Alonso en el banquillo. Cabe esperar que ahora venza en la Liga, aunque con las ganas mostradas por algunos de los suyos también se puede explicar las razones para que éstos triunfo frente a rivales de mayor nivel no lleguen.