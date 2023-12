La respuesta, indirecta, de Monchi a Del Nido Carrasco y los bocadillos del infantil del Sevilla

Un día después de la bochornosa Junta de Accionistas del Sevilla, Monchi replicó de forma indirecta a una respuesta que tuvo que dar José María del Nido Carrasco, en el turno de ruegos y preguntas, sobre lo que pasó para que se fuera del club el actual director deportivo del Aston Villa, con el cargo de presidente de operaciones de fútbol. Y aludió el de San Fernando a "gente que nos gusta" y "deja trabajar".

Lo hizo en la cuenta de Instagram, que tiene abierta desde hace años Monchi, aunque suele usar más la red social X. En ella, aparece con su equipo de trabajo, incluido ya su hijo, Alejandro Rodríguez, que antes formaba parte del departamento de fútbol del Sevilla también.

Del Nido Carrasco explicó la salida de Monchi, ironizando sobre la queja que expresó en su despedida de que ya no lo dejaban trabajar en el Sevilla como siempre hizo, cuando usó la alegoría de la botella de agua y habló de que a él le gustaba estar pendiente de los autobuses o los bocadillos de las categorías inferiores. "Si no soy al 100% Monchi, mejor no estar", dejó dicho el gestor isleño en su despedida del Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Marca (el diario deportivo) sacó que el Aston Villa quería a Monchi, nos dijo que era verdad y le dijimos que, si se iba, tenía que pagar sus dos meses de preaviso y la cláusula de 2,5 millones de euros. El viernes recibí una llamada del Aston Villa en la que me dijeron que Monchi le había dicho que le perdonábamos la cláusula, le dijimos que no, y nos dijo que se detraería de su salario. Monchi se ha enfadado con nosotros por no perdonarle la cláusula. Nadie ha echado a Monchi, nadie le ha dicho a Monchi que no prepare los bocadillos del infantil", dijo el actual vicepresidente primero del Sevilla.

Monchi, en la foto que sube, habla de su nuevo entorno, en el que sí se encuentra a gusto porque lo dejan trabajar. No es una respuesta a lo que dijo Del Nido Carrasco, pero sí deja entrever la disparidad de criterio a ese respecto. "La motivación surge de trabajar en lo que nos gusta, pero también de coincidir con gente que nos gusta y que nos deja trabajar", escribió acompañando la foto con su equipo de trabajo.