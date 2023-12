¿Qué iba a contar Del Nido Carrasco sobre Benavente para que le dijera "eres un mierda" en la Junta de Accionistas del Sevilla?

Acabó la serie "Cuéntame…" después de infinidad de años y en la Junta General de Accionistas del Sevilla de este lunes se confirmaba, muy al final, un nuevo culebrón familiar con un "Cuéntalo, que eres un mierda". La frase pertenece a José María del Nido Benavente, máximo accionista del Sevilla y aspirante a recuperar una presidencia de la sociedad anónima deportiva que perdió cuando ingresó en la cárcel, tras haber sido condenado a siete años por una de las causas del saqueo al Ayuntamiento de Marbella. Iba dirigida a su hijo José María del Nido Carrasco cuando éste estaba contestándole en el último turno de ruegos y preguntas.

El primogénito del ex presidente, actual vicepresidente primero del Sevilla FC SAD y próximo máximo mandatario si se cumple el pacto firmado por los principales accionistas en noviembre de 2019, le espetó a su padre lo siguiente: "No me haga usted contar en esta Junta el problema que tuvimos usted y yo con mi sueldo".

¿Y cuál es el problema que tuvo esa relación paterno-filial con el tema del sueldo, que originó ese "cuéntalo, que eres un mierda" por parte de Del Nido Benavente? Los miembros del actual Consejo del Sevilla fueron conocedores de todo el asunto cuando Del Nido Carrasco se vino abajo tras una de las constantes crisis entre su padre y el consejo presidido por José Castro. Entonces, Júnior, como es conocido en el entorno sevillista, puso a disposición de toda la cúpula nervionense una serie de documentos, entre los que llamaba poderosamente la atención un cruce de correos electrónicos con Benavente a cuenta de su remuneración como vicepresidente del Sevilla FC SAD.

El pacto por la pasta

A raíz del pacto de 2019, conocido como el pacto por la pasta por el dinero que movió entre los dirigentes y también por el incremento exponencial de los dividendos, que benefició, lógicamente, al máximo accionista, a la sazón Del Nido Benavente, se estableció un sueldo para Castro y otro para Carrasco, además de diferentes remuneraciones para el resto de los consejeros que han ido variando con el paso del tiempo.

Lo que sí ha permanecido en el tiempo en una cuantía muy elevada fueron las asignaciones para Castro y Carrasco en su condición de presidente y vicepresidente primero, respectivamente. Y aquí es donde surge la gran pelea entre padre e hijo, los Del Nido, con un cruce de correos electrónicos que registra fielmente las peticiones de Benavente a Carrasco y que, según fuentes del propio consejo sevillista, han sido adjuntados a alguna de las diferentes causas judiciales que existen abiertas contra el máximo accionista por el incumplimiento continuado de ese pacto.

Cruce de correos electrónicos

El Periódico de España publicaba el pasado domingo el contenido de esos correos y Diario de Sevilla ha podido confirmar en diferentes fuentes la veracidad del contenido de la información. Del Nido Carrasco ya había asegurado públicamente que su padre, a la media hora de firmar el pacto, le había pedido que tenía que acabar con Castro por la vía de urgencia, algo a lo que se negó ‘Júnior’ tras haber sido él quien suscribió personalmente el acuerdo.

Y, según la información citada, en el correo se establecían las condiciones económicas del acuerdo entre Benavente y Carrasco a propuesta del primero de ellos: "Tus honorarios serán, sobre la base de la cantidad de 670.000 euros que me dices que tienes asegurada (590.000 euros más 80.000 euros), de 250.000, girándote yo a ti una factura de por el resto hasta los citados 670.000 euros (420.000 euros).

El concepto será el real, asesoramiento por mi experiencia. Si hubiera un exceso en este año o en el futuro (…) repartiríamos 60/40% para mí y para ti", le apunta en su correo el padre al hijo para agregar lo siguiente: "Evidentemente, las prebendas que llevan aparejadas el cargo (chófer, asistente personal, vehículo de alta gama, teléfono, tarjeta de crédito etc.) serían de tu exclusivo uso".

La propia información de Isabel Morillo en El Periódico de España recoge la respuesta de Del Nido Carrasco a su padre. "Meditada y sosegadamente mi respuesta es cien veces no. Me entristece que después de tanto tiempo, de todo lo que has vivido y has pasado sigas igual. Espero que tengas suerte. Te advierto, por escrito, que, si pasa algo algún día, conmigo no vuelvas a contar. No estoy dispuesto a sufrir más de lo que he sufrido durante todo este tiempo por intentar ayudarte. No soy un muñeco con el que puedas jugar".

Hay que recordar que existe una elevada deuda por parte de José María del Nido Carrasco con Hacienda tras las diferentes transmisiones patrimoniales de las acciones de su padre cuando éste ingresó en la cárcel. En el mismo texto se habla de 2.700.000 euros de sanción, de los que sólo se han resarcido hasta ahora 300.000.