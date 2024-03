Mariano Díaz vuelve al césped en su día de descanso

Las victorias unen a los equipos. Es el caso del Sevilla, que, centrado en una única competición, vive un buen momento. Las semanas son largas, ya que jugar cada siete días, en el fútbol de élite, da para preparar mucho. Tanto es así que Quique Sánchez Flores suele dar dos días de descanso, además de la sesión de recuperación tras el partido jugado.

Sin embargo, los jugadores del Sevilla continúan mostrando su compromiso, sobre todo aquellos que están recuperándose de sus lesiones. Durante la mañana del lunes, pese a ser un día de descanso, hasta cuatro jugadores se han ejercitado sobre el césped, con una gran sorpresa entre ellos: Mariano Díaz.

📸 Lamela, Mariano, Marcao y Lukebakio no descansan y ultiman su puesta a punto pensando en el #AlmeríaSevillaFC.🙌🏼🔋 pic.twitter.com/v2iTGHHjJh — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 4, 2024

Acelerón en las recuperaciones

Durante el mes de marzo, Quique Sánchez Flores espera recuperar a todos sus jugadores. En el pasado encuentro tuvo que conformar el plantel con hasta diez bajas, aunque, pese a ello, acabó imponiéndose a la Real Sociedad en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Para el próximo duelo ya recuperará a varias piezas, como Nemanja Gudelj, quien ya acumula casi dos semanas de trabajo en grupo y comienza a tener mejores sensaciones sobre el césped.

Durante la mañana del lunes, hasta cuatro jugadores se han ejercitado en su día de descanso: Erik Lamela, Marcao, Dodi Lukebakio y Mariano Díaz. Todos ellos cumpliendo sus plazos de recuperación -los tres primeros se ejercitarán junto al grupo toda la semana y podrían reaparecer ante Almería o Celta de Vigo-, aunque la novedad fue, sin duda, la presencia del delantero de República Dominicana.

Mariano Díaz, debido a una complicada tendinitis -una lesión que ya lastró fuertemente su rendimiento en el Real Madrid-, únicamente ha disputado 297 minutos esta temporada. Su rendimiento en el Sevilla no está siendo el esperado y las críticas hacia Víctor Orta por su llegada no han tardado en salir a la palestra. Sin embargo, el jugador quiere cambiar su situación y trabaja duro para volver lo antes posible. Verlo antes de que finalizara el mes de marzo es una posibilidad, pero con su historial no se puede elevar nada a definitivo. El compromiso, eso sí, lo tiene.