Un mejor plantel con alguna duda

Al director general deportivo del Sevilla le ha quedado una plantilla, en general, mejor que la de la pasada campaña. No hay duda de ello desde el momento en el que Jules Koundé se convirtió en el séptimo fichaje tras el tibio último esfuerzo del Chelsea por hacerse con sus servicios. No le sirvieron ni al club ni al jugador la presión ejercida y el francés seguirá otro año más en el Sevilla.

Ésa es, a priori, la mejor noticia para el sevillismo. Y sin a priori. Por lo demás, con la última y sorpresiva salida de De Jong sobre la campana, hay que decir que Monchi ha logrado elevar el nivel en casi todos los puestos, aunque tampoco hay que negar que puede surgir alguna duda, aunque más que nada por aquel vicio andaluz de ponerle siempre algún pero a las cosas.

El Sevilla ha contratado a un lateral derecho que compita con Jesús Navas que antes no tenía, ha añadido al centro del campo un sustituto de garantías para Fernando, ha cambiado a Escudero por otro lateral internacional y para las bandas se suman Lamela, que ha demostrado que ha llegado pisando fuerte, e Idrissi, que ha regresado con muchas ganas, aparte de que el nivel futbolístico de Óscar Rodríguez ha crecido.

Monchi ha traído a un delantero acreditado, un goleador que desbancara a De Jong, gran deseo de la afición desde el primer año del neerlandés en el equipo, y también ha reforzado la portería cambiando a un internacional por otro, Dmitrovic por Vaclík.Sobre el papel, las llegadas del serbio, de Gonzalo Montiel, de Augustinsson, de Delaney, de Lamela y de Rafa Mir elevan el potencial de la plantilla, que aparece más compensada en todas sus líneas, aunque, como el propio Monchi confesó en su rueda de prensa del martes, hay ciertos asuntos que han impedido que su planificación pueda ser considerada completa.

Más allá de que no le haya podido encontrar acomodo a Gnagnon y Amadou, aspectos que en cierta forma no afectan a la composición definitiva del plantel, puestos a prevenir futuros problemas sí se puede apuntar que quizá ha faltado la llegada de un central, ya que la salida de Sergi Gómez hizo que el Sevilla perdiera un efectivo en esta demarcación. Tiene toda la pinta de que Monchi manejaba un par de jugadores en este puesto contando con la salida de Koundé, hecho que finalmente no se ha producido, por lo que Lopetegui a día de hoy sólo tiene, aparte del francés, del que es de esperar que olvide pronto su frustrado fichaje, a Diego Carlos y a Rekik.

Monchi también quería dar salida en la plantilla a Gudelj, que probablemente se convierta en el cuarto central más la aportación de algún canterano, y a Munir, que en el último tramo de la pasada temporada no jugó ni un solo minuto, ya fuera en la banda o en la punta del ataque.

La plantilla es de sólo 24 futbolistas, ya que se queda una ficha libre para la Liga (¿Javi Díaz?), mientras que en la Champions, para la que el club tendrá que presentar sus dos listas en las próximas horas, surge otro problema, ya que sólo Jesús Navas cumple con los parámetros de jugador formado en la cantera y, por tanto, sólo podrá inscribir a 21 futbolistas más, por lo que tendrá que descartar a dos profesionales en la lista A. De entre Gudelj, Munir e Idrissi pueden salir estos dos descartes.