Mensajes que la Policía halló en el móvil de Kike Salas: "To a medias"

La Policía Nacional que investiga el caso de las presuntas apuestas ilegales de Kike Salas y otros dos amigos de Morón de la Frontera ha hallado mensajes muy comprometedores en el móvil del futbolista del Sevilla. El club de Nervión guarda silencio mientras se produce el periodo de instrucción y no se pronunciará hasta que no haya sentencia sobre este caso de apuestas fraudulentas. Ya lo hizo cuando fue detenido pidiendo el respeto al proceso judicial y la presunción de inocencia y condenando las apuestas fraudulentas. Pero los indicios no favorecen al jugador ni mucho menos.

Los otros dos investigados según la noticia de los mensajes hallados desvelada por El Confidencial son César G. y Kevin L., quienes también fueron detenidos el pasado 14 de enero. Una sala Codere en Morón de la Frontera avisó de de que un amigo de Kike Salas había hecho dos apuestas, de 100 euros cada una, pronosticando que el jugador sería sancionado en el partido Sevilla-Barça del 26 de mayo de 2024. En ese partido el central vio una amarilla que podría interpretarse como absurda. Viendo los mensajes puede deducirse que fue forzada...

En ello anda la Policía Nacional. Antes del partido Las Palmas-Sevilla del 14 de abril de 2024 -la primera apuesta sospechosa- su amigo realizó cinco apuestas en Rank y Betfair, según el informe policial al que ha tenido acceso El Confidencial, que incluían la amarilla a Kike Salas y las ganó todas.

"Le metio 50 a ayoze y isco"

Kike Salas usaba perfiles falsos en las casas de apuestas y mandaba mensajes a sus presuntos aliados en la estafa de este tenor: "Le metio 50 a ayoze y isco (sic)". En una conversación con César G. le dice: "Solo deja 150 en el bet??", o también: "Limites? Bueno betfair es lo mismo no?", repreguntó el futbolista. Hablaban de trasferencias dinerarias para que su amigo fuera el que realizase los pagos de las apuestas. "Ya he hecho dos ahí", le dice el central sevillista en la conversación previa al partido Las Palmas-Sevilla.

La relación de mensajes es reveladora. "Illo no ha llegado dinero del bet? En plan q no me corre prisa pero ya por estar tranquilos de que haya llegao", le pregunta tras un partido Kike Salas a su colega.

Antes del partido Villarreal-Sevilla jugado el 11 de mayo de 2024 su amigo realizó seis apuestas en Rank, Codere y Betfair sobre el concepto tarjeta amarilla a Kike Salas. La apuesta total fue 560,55 euros y la ganancia de 1.347,99 euros. En ese partido vio la tarjeta al final del partido.

Diálogos sobre reparto de dinero

El 9 de mayo de 2024, Kike Salas volvió a interesarse por el dinero que compartía con su colega. “Tendras 500 en la cuenta. Son 300 mios y tuyos 200. No?", preguntó el jugador. “Sisi (sic)”, respondió César G. Su amigo apostó 230 euros en Betfair a que le sacarían otra tarjeta amarilla. Y sobre el reparto le dice el central sevillista: "No da igual to a medias".

Hubo otras apuestas sobre el partido del 15 de mayo de 2024: el Sevilla-Cádiz. Los presuntos infractores realizaron cinco apuestas de que Kike Salas sería amonestado. En ese caso apostaron 586,05 euros y lograron un beneficio de 1.778,99 euros. Ocurriría prácticamente lo mismo con los partidos Athletic Club-Sevilla (19 de mayo de 2024) y Sevilla-Barcelona (26 de mayo de 2024 y último de aquella Liga). Y hablan de hacer un bizum y hablan de hacer una apuesta de unos 100 euros.

Estas evidencias pueden derivar en un delito de estafa y un sanción deportiva muy grave. En la Premier League se ha dado un caso similar con el brasileño Lucas Paquetá, quien esta temporada y mientras está abierto su caso judicial ha jugado 35 partidos del torneo inglés pero podría ser inhabilitado para la práctica del fútbol profesional.

Si se confirman los hechos y hay sentencia condenatoria puede haber una condena menor de cárcel que podría convalidar el jugador con acuerdo económico con las casas de apuestas afectadas por un delito de estafa. Las cantidades son pequeñas... Pero su carrera profesional terminaría una vez hubiese sanción federativa inhabilitándolo. El proceso no obstante será largo.

En este enlace se puede acceder a la información original de El Confidencial desvelando el informe policial.