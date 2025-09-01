Motivos y motivaciones de Azpilicueta: "Tengo mucha energía que aportar"

César Azpilicueta dio sus primeras impresiones sobre su llegada al Sevilla expresando cuáles han sido sus motivos para llegar a un club en situación tan precaria y qué motivaciones ha recibido para ello. En los medios del Sevilla, reconoce que los consejos de Saúl y Sarabia pesaron, pero también su compromiso de liderar con su veteranía el proyecto.

“He visto muchas ganas de que esté aquí y ahora me toca dar lo máximo para ayudar. Este es un club histórico y creo que puedo ayudar no sólo en lo deportivo, sino con los jugadores jóvenes. Yo también empecé siendo joven y la oportunidad llega cuando llega. Como veterano tienes que asumir responsabilidades para liberar de presión a los canteranos. Hablo, corrijo y ayudaré en todo lo que pueda a esta transición. Es un desafío para mí, aportaré mi experiencia para ganar partidos”, dijo.

Tras haberlo ganado absolutamente todo en el Chelsea y competir dos años con el Atlético, llega con 36 años a un Sevilla en reconstrucción. “Necesitaba calma y tranquilidad. Me ha faltado dinámica de grupo, pero ahora tengo mucha energía para aportar desde el primer momento”, dice sobre su preparación tras alargar el año hasta el Mundial de Clubes.

Azpilicueta habló de las motivaciones que tiene por jugar en Nervión. “He hablado con Pablo Sarabia y con Sául, todos hablan maravilas del club y de la ciudad. Tengo buenos recuerdos del estadio pero jugando con el Chelsea, en la Champions contra el Sevilla y contra el Oporto –en la pandemia–, una competición que acabamos ganando. Hay recuerdos intensos de haber venido como rival, espero que ahora como local descubramos ese ambiente, intensidad y alegría de la gente”.

Y, por supuesto, salió a la palestra su polivalencia: "Yo debuté de extremo derecho, encarando a los rivales, ahora ya he jugado en todas las posiciones de la defensa, me ha tocado adaptarme. He tenido siempre versatilidad y he estado siempre abierto a nuevas posiciones a las que adaptarme".