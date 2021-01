Ha nacido una nueva sociedad: Ocampos y En-Nesyri

Youssef En-Nesyri le ha dado la vuelta a la tortilla de forma espectacular. El joven internacional marroquí, que sufrió un cruel inicio de temporada con aquella ocasión fallida en la Supercopa de Europa, se ha convertido no sólo en el máximo goleador de la plantilla, sino que ahora ostenta los galones de titular del equipo de Lopetegui, por delante de De Jong. El hat-trick ante la Real Sociedad, importantísimo en un partido clave, lo confirma así. Y, de paso, ratifica la nueva sociedad con Ocampos.

En-Nesyri ha suplantado al argentino como máximo goleador del Sevilla. Ocampos, en cambio, sólo ha marcado goles de penalti, acción en la que se convirtió en consumado especialista en el tramo final de la pasada temporada. Aún no ha marcado si no es desde los once metros el hombre que terminó con 17 tantos en su primera campaña en Nervión. En cambio, ya lleva cuatro asistencias esta temporada... y todas han sido a En-Nesyri.

De los ocho goles que lleva en la Liga el marroquí, cuatro, o sea, la mitad, se las brindó Ocampos, cuya aportación ahora en el equipo de Lopetegui responde más al rol para el que lo fichó Monchi: romper desde las alas, servir balones a los rematadores.

A esos ocho goles en la Liga que lleva En-Nesyri, máximo artillero del equipo en el campeonato nacional con bastante diferencia, hay que sumarles otros cuatro tantos en la Liga de Campeones, para un total de 12. Una cifra muy estimable en un jugador que está creciendo en la lectura de movimientos y en la intuición para los desmarques. La confianza se traslada ya a su casillero de goles y puntos para el equipo.

En-Nesyri logró el pasado sábado el segundo hat-trick en la Liga. El primero lo logró con el Leganés en Butarque, en un partido contra el Betis, en la temporada 18-19. Fue la última de Ben Yedder en el Sevilla. El delantero de origen tunecino logró cinco tripletes. Una buena referencia para el marroquí, desde otro estilo de juego.