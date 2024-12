El nerviosismo de Jesús Navas antes de su último partido en casa: “Ojalá se parara el tiempo…”

En los momentos más especiales y emocionantes los nervios se suelen apoderar de las personas. Y aunque Jesús Navas, en muchas ocasiones, ha demostrado estar hecho de otra pasta, e incluso hacer cosas inhumanas, no ha podido evitar ponerse nervioso antes del que puede que sea uno de los partidos más bonitos de su carrera deportiva. El adiós en su casa. Ante su afición. Donde ha vivido los mejores días de sus 21 años como profesional desde que debutó en el año 2003. Será su partido 704 como jugador del Sevilla, el 352 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Nadie ha hecho tan grandes los números en la historia del club como él. Un legado que, a día de hoy, parece imposible que alguien sea capaz de ni siquiera acercarse en el futuro.

El mensaje de Jesús Navas

Hacia la una de la madrugada Jesús Navas publicó un mensaje a través de sus redes sociales, algo muy poco habitual en él dado que no le gustan en exceso y apenas las utiliza. En él, el capitán del Sevilla se sinceró ante su afición y aseguró que los nervios no le estaban dejando dormir antes de un partido para el recuerdo: “Difícil dormir, ojalá se parara el tiempo… Cuántos recuerdos y emociones vividas juntos, y asombrado por tantas muestras de cariño. Feliz por tanto, cuanto te quiero mi Sevilla”, aseguró el de Los Palacios y Villafranca. Un mensaje que ha conmocionado a los hinchas nervionenses pocas horas antes del encuentro ante el Celta de Vigo.

El cariño a través de las redes sociales hacia Navas

Además las redes sociales del club, que se han hecho eco de las palabras de su capitán, algunos jugadores han respondido a Jesús Navas a través de su publicación. Uno de ellos es uno de sus grandes amigos en su primera etapa en el club, Renato Dirnei. El centrocampista brasileño, que sigue expresando su amor por el Sevilla a través de las redes sociales, le respondió a Navas con un “Eres leyenda, niño”. Otros como Bahía Fútbol, su agencia de representación, Orjan Nyland, el cantante Manuel Carrasco o el presentador de televisión, Roberto Leal, han querido dar también sus muestras de cariño.

Las palabras de agradecimiento de su entrenador

Un apoyo y agradecimiento que ya le dio en el día de ayer Xavi García Pimienta, entrenador del Sevilla, a Jesús Navas. Además de asegurar que el palaciego es el “mejor jugador” que ha dirigido en su carrera deportiva, confesó sentirse afortunado y orgullo de haber entrenado a una leyenda como él: “Lo único que puedo decir es que he tenido la gran fortuna de entrenar a Jesús Navas. Lo he visto como persona, en el vestuario, me dio tiempo a conocerlo como persona y me quedé asombrado. Ha sido un verdadero placer, es un ejemplo con 39 que esté entrenando así. Jesús no es un jugador que chille o grite, pero predica con el ejemplo. Con su forma de ser es un ejemplo para el resto de canteranos, todo el mundo lo admira, nunca tuvo un problema con nadie. Todos hablan maravillas de él, eso es porque no solo fue un excelente futbolista sino también una excelente persona”, aseguró García Pimienta.