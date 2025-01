Del Nido Benavente pierde la llave de ‘los americanos’ y el consejo aprueba las cuentas

Duro revés a José María del Nido Benavente. No sólo el máximo accionista del Sevilla no va a volver a ser presidente del club hispalense otra vez, como aseguró hace unos días, sino que encima ha perdido el apoyo de uno de sus mayores socios en la Junta General de Accionistas celebrada este viernes. Ha sido la principal sorpresa en la Junta sevillista. Del Nido Benavente no ha contado con el apoyo del paquete accionarial de 777 Partners, grupo inversor americano que entró en el club en 2018, que desde hace unos años controlaba el expresidente del club en su favor. Sin embargo, ‘los americanos’, como es conocido el grupo inversor en el club, se han abstenido en todos los puntos del día, perdiendo así Benavente todo su apoyo accionarial con el que contaba con el que podía minar al actual consejo de administración.

La aprobación de las cuentas

El que José María del Nido Benavente no haya podido votar ha producido que el actual consejo de administración haya conseguido aprobar todos los puntos del acta, a excepción del cese del mismo al que se oponía frontalmente. Así las cuentas que estaban pendientes de los años 2022, 2023 y el ejercicio del 2024 han quedado aprobados, eso sí, con un resultado de 81 millones de euros negativos neto en el último año. Datos que reflejan la crítica situación económica de la entidad hispalense.

De 777 Partners a A-CAP

En lo que al paquete ‘americano’ respecta, 777 Partners se encuentra desde hace varios meses, como entidad, en causa de disolución. Una situación que pone en peligro ese paquete accionarial del 11% aproximadamente, ya que probablemente cambie de propietarios en un futuro próximo. Mientras, se ha hecho cargo de las acciones y de su representación A-CAP, fondo asegurador de inversión afín a 777 Partners. Cuando parecía que Del Nido Benavente, al menos, iba a poder seguir bloqueando las cuentas del Sevilla y del actual consejo, se ha quedado sin margen de maniobra al enterarse en la misma Junta que A-CAP iba a abstenerse en todas las votaciones. De hecho, ha sido un representante, un abogado deportivo, Juan de Dios Crespo, quien ha ejercido el voto, la abstención, en el primer punto y se ha marchado, determinando así el resto de puntos del día con la misma decisión.

e trata de un golpe duro a José María del Nido Benavente que ya de por sí iba no iba a poder cesar al consejo al no recibir las medidas cautelares. Está por ver el siguiente paso del expresidente de la entidad, pero de momento cobra más importancia que nunca ese paquete accionarial que ha determinado una nueva derrota más del máximo accionista del club quien, ahora, no tiene la mayoría absoluta.