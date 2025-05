Oficial: LaLiga cambia de fecha y hora el Sevilla FC - Real Madrid

Todo hacía indicar que el partido entre Sevilla Fútbol Club y Real Madrid iba a sufrir un cambio de horario al no jugarse nada ninguno de los dos equipos. Sin embargo, la sorpresa ha saltado cuando LaLiga ha decidido que el partido se juege el lunes a las 20:00. La situación no ha contentado al sevillismo, que tenía planteada una protesta contra el Consejo de Administración que se complica al disputarse el encuentro un día laborable, motivo por el cual el Ramón Sánchez-Pizjuán no tendrá la afluencia propia de los fines de semana.

Todo es aún más surrealista si tenemos en cuenta que este cambio no se ha comunicado en redes sociales, sino que LaLiga ha modificado el calendario de su página web sin realizar siquiera un comunicado. La noticia ha corrido como la pólvora y no ha dejado indiferente a nadie, especialmente a aquellos aficionados madridistas que tenían el viaje planeado a la capital hispalense para ver el partido. Esta modificación condiciona además la preparación del encuentro por parte del Sevilla, que despedirá la temporada en su estadio con este duelo.

Las fotos del Real Madrid - Sevilla / EP

Las aficiones, las perjudicadas

Una vez más, pese a que LaLiga se ha acogido a la normativa que permite cambiar la fecha y hora de los encuentros 48 horas antes del original, el estamento deja desangeladas a las hinchadas de ambos equipos. En clave madridista, muchos merengues podrían no acudir a la ciudad de Sevilla con la modificación de la jornada. El alquiler de apartamentos u hoteles, además del transporte, son un gasto extra que nadie reembolsará.

Por su parte, el sevillismo había organizado una protesta masiva contra el Consejo de Administración que se va a ver claramente perjudicada por el cambio del partido. Pese a que la intención es dejar el Ramón Sánchez-Pizjuán vacío durante los primeros 45 minutos, en el segundo tiempo se puede ver una imagen desangelada del coliseo nervionense en el que será el último partido como local del cuadro blanquirrojo en esta temporada 2024/2025, en lo que ha sido un año para olvidar.