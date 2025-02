Parte médico de Gudelj: lesión muscular en el aductor

Nuevo inconveniente para Xavi García Pimienta. El entrenador del Sevilla pierde a uno de sus hombres más fiables para una fase del calendario compleja con dos salidas a domicilio consecutivas. Gudelj sufre una lesión miofascial en el aductor largo del muslo izquierdo según el parte médico oficial ofrecido por el Sevilla.

El primer capitán del equipo nervionense se perderá al menos los encuentros en Vallecas y Anoeta contra Rayo y Real Sociedad según ha podido saber este diario. Dependerá de su evolución que esté disponible para los siguientes partidos. No está descartado que pueda jugar el derbi el 30 de marzo o anteriormente el Sevilla-Athletic. En cualquier caso su lesión llega en una fase complicada del calendario sevillista.

Gudelj sintió molestias en el aductor en el partido Sevilla-Barcelona. Aquel partido no lo pudo terminar. Lo jugó de medio centro y abandonó el campo por esas molestias musculares en el minuto 76. El futbolista estuvo entre algodones pero jugó en Valladolid ante la necesidad del equipo. Y eso ha terminado de afectar a los tejidos de la zona. Ya fue baja contra el Mallorca pese a que entrenó un par de días con el grupo y estuvo convocado.

García Pimienta explicó que habló durante el partido con el Mallorca con Gudelj por si estaba en condiciones de salir como refresco y éste le dijo que no estaba al 100%. Esa fue la razón por la que no lo sacó al campo. Las pruebas médicas realizadas tras ausentarse de los dos últimos entrenamientos han confirmado la lesión. No es grave pero coincide con un periodo peliagudo de partidos. Dependerá de su evolución que reaparezca antes o después.

Gudelj se une así a las bajas por lesión de Nianzou, Lokonga, Peque y Akor Adams. Todos ellos sufren lesiones musculares de diversa consideración. La más grave es la del central francés, ya que tuvo que pasar por el quirófano y se pierde el resto de la temporada.