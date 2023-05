La particular visión de Feijoo sobre el Sevilla y el Betis

El Sevilla-Betis de este domingo coincide con la campaña política de las elecciones municipales y una visión curiosa se ha producido en la mañana de este sábado por parte del máximo mandatario del Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez-Feijoo, durante un acto de apoyo al candidato al Ayuntamiento de Sevilla, José Luis Sanz. Cuando estaba concluyendo su discurso, Feijoo apuntó un hecho bastante curioso al asegurar que los sevillistas son mayoría en la capital y los béticos lo eran en la provincia.

Feijoo quiso apostillar su optimismo sobre los resultados electorales de su partido en el 28M y lo hizo apelando al ejemplo del Sevilla el pasado jueves en la eliminatoria contra la Juventus, pero fue entonces cuando se armó un lío que sorprendió incluso a algunos militantes que negaban que fuera así desde las gradas del auditorio.

“Es muy difícil sacar la mayoría absoluta, muy difícil. Nunca nadie está seguro de que la pueda conseguir, es muy complejo… Pero quién le iba a decir al Sevilla que iba a pasar a la final de la copa si no hubiese creído en sus posibilidades”. Ésa fue la introducción del mensaje por parte del líder del Partido Popular, pero la sorpresa llegaría de inmediato.

Con una sonrisa continuaba su alocución: “He consultado antes de decir esta frase. He preguntado, oye, ¿aquí son más del Sevilla o del Betis? Me han dicho en la provincia del Betis, en la ciudad del Sevilla. Me lo ha dicho el alcalde”, agregaba apuntando con el dedo hacia el lugar en la primera fila en el que estaba sentado José Luis Sanz, el candidato a la alcaldía de Sevilla.

Mientras algunos militantes le decían desde el auditorio que eso no es así, Feijoo concluía: “Yo no tengo nada que ver con esto, pero estoy seguro que el Betis también celebra los triunfos del Sevilla en Europa, que Andalucía es una tierra muy inteligente”.

La particular visión de Feijoo, asesorada por Sanz, está claro que no está muy cerca de la realidad en este complicado tema del Sevilla y del Betis.