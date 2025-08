Una partida de póquer llamada Sevilla FC

CUATRO de agosto de 2025 y la situación del Sevilla Fútbol Club es lo más parecida a una partida de póquer en la que todos ponen una cara absolutamente inexpresiva para no revelar la calidad de sus cartas. Pero no hay que ser el próximo Premio Nobel de las Ciencias para conocer que la situación no es la mejor a la hora de negociar precisamente. Esto vale tanto para las ventas de futbolistas como también para todo lo referente al panorama accionarial para gobernar los designios de la sociedad anónima deportiva.

Por mucho que Antonio Cordón se empeñe en hacerse valer desde el puesto de mando de todo el fútbol profesional del club radicado en Nervión, algo que dice mucho, y bien, del veterano gestor, los buitres aguardan de pie pacientemente a que la descomposición se acerque a un estado cadavérico para comerse los restos con absoluta tranquilidad.

Dentro del bajo nivel de la plantilla que dejó Víctor Orta como herencia, sí es cierto que existen algunas piezas que deberían ser apetecibles para otros proyectos futbolísticos, pero los datos objetivos no mienten y con este agosto ya arrancado el Sevilla debe ser de los pocos clubes, vendedores, claro, que aún no hayan podido desprenderse de ninguno de sus activos para tratar de cuadrar las cuentas y también poder invertir con posterioridad.

Sea por traspaso o por cláusula de rescisión, y sin hacer referencia a los clubes de la parte alta de la tabla, el Celta le sacó 23 millones a Fer López; de Osasuna salió Areso por 12 millones hacia el Athletic; el Espanyol recibió un dinero por Joan García; el Valencia vendió a Mosquera y Yarek; el Alavés percibió 16,5 por un cedido como Panichelli... Casi todos han pillado cacho, pues, y en esa relación, a día de hoy, no se encuentra el club sevillista, que no ha recibido ni las migajas.

A la espera de la cacareada venta de Juanlu, algo así como la Parrala, el rostro de Cordón sigue circunspecto en la timba. La cuestión es saber las cartas con las que juega, porque la partida es inquietante...