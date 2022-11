El pisotón de Rakitic fue fortuito, pero no lo es que siempre llega tarde

Nueva decepción para todos los sevillistas y la impotencia para un equipo de Sampaoli que sólo ha sumado dos puntos de los quince últimos. Esta vez existió el inconveniente de las dos expulsiones, pero la Real Sociedad ya ganaba con el gol de Sorloth.

Rakitic | Pisarlo es un accidente, el problema es llegar siempre tarde

La acción de su tarjeta roja es completamente fortuita, porque el suizo va a cometer una falta táctica, a agarrar a Brais Méndez para que no se aproveche de su lentitud para trazar una contra que podía ser peligrosa. Es verdad que no quería hacerlo, pero finalmente lo pisa, el problema, el verdadero desastre para el Sevilla, es que el físico no le da para no llegar tarde cada vez que tiene que pelear por un balón dividido en el centro del campo. Y ahí estaban él, Gudelj y Óliver Torres...

Nianzou | No estaba en condiciones y se vio muy pronto

Su recuperación ha sido un poco forzada y ya se vio que no estaba en condiciones cuando se lió con el balón y provocó la primera ocasión de Mikel Merino. Después le pasa el balón del primer gol por debajo de las piernas y encima cuando trató de proteger un balón para llevárselo, golpeó con los tacos a Brais. Del Cerro había pitado falta a favor del Sevilla, pero con el VAR hay que medir más.

Isco | El colmo es el paradón que le hace Álex Remiro

Salió con predisposición para tratar de llevar arriba a un equipo que ya lo tenía muy complicado con la lentitud del resto de los centrocampistas, pero después se iría diluyendo con el paso de los minutos y también, por supuesto, con la inferioridad numérica. El colmo fue una jugada en la que llegó con decisión y Álex Remiro le hizo uno de los paradones de la Liga. Increíble el guardameta.

Alex Telles | Distintas formas de ser un buen profesional

La diferencia entre Alex Telles, que parte como titular con Brasil, con sus compañeros de equipo Acuña y Papu Gómez fue más que evidente. Por muchas molestias que arrastre uno en el pubis, habrá que ver si ahora juega con Argentina, mientras que el brasileño sí arriesgó y estuvo a punto de lesionarse al final incluso. Distintas formas de ser profesionales, buenos y malos.