Sampaoli: "Necesitamos más desequilibrio y contundencia en muchas zonas"

Cariacontecido, con rostro serio y sin muchas ganas de comentar lo sucedido en un partido raro y muy condicionado por esas expulsiones de nuevo cuño a las que invita el VAR, Jorge Sampaoli valoró el esfuerzo de su equipo, pero recordó que "hay que ganar ya".

Por eso solicitó un esfuerzo del club durante el parón del Mundial. "Esto es preocupante y tendremos que sentarnos con la gente del club para intentar resolver este momento. Más allá del esfuerzo que hicieron todos necesitamos más desequilibrio, más contundencia en un montón de zonas y eso lo va a determinar en el paró el club y su dirección deportiva", dijo en la sala de prensa.

"El partido fue totalmente anormal a partir de ahí intentamos arreglarlo de alguna forma organizativa e hizo un esfuerzo enorme para soportar gran parte del partido con dos menos", comenzó analizando en los micrófonos de DAZN.

"Es difícil de analizar un partido así. Con dos jugadores menos el equipo tuvo organización y estuvo bien parado para buscar ocasiones y las tuvo, porque tuvo valentía. Pero en el desarrollo se nota tanta diferencia numérica y me es muy difícil el análisis", continuó ante el resto de periodistas.

Sampaoli no quiso decir ni mu sobre el arbitraje de Del Cerro Grande, que expulsó instado por Jaime Latre desde el VAR a Rakitic y Nianzou en la primera parte. "No voy a entrar en el árbitro. Valoro la valentía, pero el equipo necesita ganar. Es fútbol y hay que seguir trabajando. Valoro la organización y la predisposición ante la adversidad. Teníamos mucha ilusión pero el partido se vio deformado con dos jugadores menos".

Pero sí habló del nuevo fútbol con el VAR. "Esto siempre fue un juego de contacto y se juzgaba la mala intención para roja directa, ahora no, ahora una cámara lenta dice que cualquier pisotón es expulsión. A ver si podemos generar alguna modificación para que no suceda. Antes se analizaba la mala intención, ahora cualquier pisotón ya es roja, así es".

¿Pero cuál es la causa profunda de las expulsiones haciendo tan pocas faltas? "No veo mala intención en el equipo, intenta jugar, es el equipo que menos faltas hace, no es un equipo que agreda al rival, pero son circunstancias que se han dado de esa forma. Nunca hablaré de los que imparten justicia, jamás".

El técnico era preguntado por la circunstancia de que haciendo pocas faltas hubiera recibido dos expulsiones. "No tengo una explicación a eso. El equipo nuestro quiere jugar, quiere protagonizar con el balón, hay acciones que las define fríamente el VAR y, bueno, tenemos que jugar de otra forma".

Sampaoli también aclaró por qué no jugaron Acuña y Papu en vísperas del Mundial. "Acuña y Papu estaban con molestias y Montiel estaba suspendido. El parte médico me dijo que los jugadores no estaban en condiciones. El equipo no está en situación de darle concesiones a nadie, es una situación complicada. Ellos no jugaron porque estaban con molestias".