La portería, un asunto aparcado y... ¿resuelto?

Si bien han sido ya actualizadas todas las líneas del equipo, en la parcela de la portería el Sevilla aún no ha movido ficha. Sí confirmó a inicios de este mes la cesión de Juan Soriano al Leganés, tras la cual todas las miradas apuntaron a Sergio Rico.El meta de 25 años, al que a finales de mayo casi todos consideraban como un descarte, parece contar para Lopetegui por ahora. El martes se unió al stage del equipo en Alemania, a la que tardó en incorporarse debido a un problema ocular. Hace seis días, en la presentación de Kounde, se preguntó por Rico a Monchi, que dejó entrever cuál es la situación del cancerbero.

“No tengo cerrado que Sergio Rico no vaya a salir, ni que Vaclik no vaya a salir, ni que Ben Yedder no vaya a salir, ni que... Esto no se sabe, porque el mercado va girando. Lo que sí tengo que decir es que si nos tenemos que quedar con lo que tenemos en la portería, estoy tranquilo. Creo que podríamos competir perfectamente por los objetivos que tenemos en mente. A partir de ahí, si llega alguna oferta por ellos, la estudiaremos como las estudiamos por todos”, zanjó el director deportivo, quien ocupaba el cargo cuando el portero de Montequinto pasó a ser parte del primer equipo sevillista, en otoño de 2014.

Por el momento, no parece haber propuestas firmes, aunque el Benfica se ha postulado como uno de los pretendientes de Rico. Hace unos días, el diario O Jogo publicó que el cuadro lisboeta había sondeado a Rico como una alternativa a Keylor Navas, cuyas aspiraciones económicas eran muy atlas. De hecho, Pedro Riesco, uno de los agentes del sevillista, reconocía más tarde en Estadio Deportivo que el Benfica es un destino de su agrado. No obstante, no se tienen noticias de que los lusos hayan iniciado aún ningún tipo de negociación para hacerse con sus servicios.

Mientras tanto, Rico sigue la hoja de ruta de Lopetegui, el entrenador que propició su debut con la camiseta de la selección española en el año 2016. Lo cierto es que es una incógnita cómo sentaría su continuidad en Nervión. Pese a contar con muchos valedores en sus principios en el primer equipo, la grada castigó sus errores e inseguridades con pitos cuando llegaron los momentos malos.

Los nervios de Sergio Rico comenzaron en la temporada de Sampaoli. Sus problemas para jugar con los pies, como le pedía el argentino, estimularon un runrún en la tribuna que lo fue minando por dentro. El curso siguiente, estando otros inquilinos en el área técnica, no tuvo que sacar la pelota jugada tantas veces, pero su falta de convicción en acciones aéreas le costó nuevas críticas. Llegó un punto en el que transmitía cada vez más inseguridades y Davis Soria terminó relevándolo. En verano marchó al Fulham, donde tampoco cuajó.

De vuelta en Sevilla, el canterano aguarda la resolución de su futuro. Por el momento, el escenario más factible es el que comparte con Tomas Vaclik. Aunque medios italianos deslizaron que el club seguía los pasos de Mattia Perin, el asunto se enfrió y el checo apunta ser el cancerbero titular de este nuevo Sevilla. Pese a que en primavera lo lastraron las lesiones, Vaclik dio un rendimiento excelente durante toda la primera vuelta. Acabó la Liga con un centenar de paradas y dio a sus compañeros tranquilidad, a diferencia de Sergio Rico en el ejercicio anterior. La cuestión es: ¿confiará el Sevilla en que el de Montequinto haya perdido aquellos temores que truncaron su ascenso?