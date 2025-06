El lento elefante de Antonio Cordón: "Las posiciones las va ir marcando el mercado"

Fe. El Sevilla actual es una cuesetión de fe. Desde luego, si el sevillismo esperaba promesas con nombres y apellidos y guiños para coleccionistas de estampitas estivales con la irrupción de Antonio Cordón se llevará una decepción con su puesta de largo como director de fútbol profesional del club de Nervión. "Nuestro club", como dijo en más de una ocasión. El gestor pacense se presentó fiel a su estilo. Muy educado y muy críptico. Ni una pista, ni una sobre el mercado de fichajes. Y un lema que lo acompañará y que es como una alegoría del lento trabajo que tiene por delante: la del elefante que debe levantar.

"Las posiciones que hay que marcar lo va a ir marcando el mercado", dijo Cordón sobre el mercado y los fichajes en una de sus frases más llamativas e ilustrativas de lo lenta que se puede hacer el caminar de ese "elefante arrodillado con dos patas delanteras" que deben ayudar a levantar "todos los trabajadores del club". Su elogio hacia éstos fue como un dardo motivador: "He visto una calidad humana y profesional increíble. Me ha sorprendido mucho el desarrollo del club y el potencial y los profesionales que tiene. Lo digo como lo siento. Muy sorprendido".

Cordón empezó expresando públicamente su gratitud hacia el consejo de administración del Sevilla y hacia José María del Nido Carrasco por apostar en él. "Estoy muy agradecido a su presencia y al recibimiento que he tenido de nuevo en la ciudad. Y muy agradecido a la apuesta que han hecho por mí. Aquí estamos para comenzar el trabajo".

Su motivación ante el elefante Sevilla

Seguirá siendo una incógnita cuál es la razón profunda para que Cordón haya aceptado el enorme reto de dirigir deportivamente a este Sevilla tan en ruinas... "Voy a hablar muy sincero. Tenía la espinita clavada. A lo largo de mi carrera estuvimos en conversaciones dos veces con el Sevilla y no podía dejar escapar la tercera. Ese es un motivo".

Inmediatamente se le sugiere que saque una frase similar a la que se hizo célebre del "gigante dormido" referida a su llegada al Betis en 2020. "Me hablas de gigantes y yo voy a hablar de elefantes. Ahora mismo el Sevilla es un elefante que está arrodillado con dos piernas arrodilladas… Ya lo dijo el presidente. Y tiene la capacidad el elefante con la ayuda de todos los trabajadores del club, del nuevo staff, de todos los departamentos, de que se le eche la cuerda y que el elefante se impulse con las dos patas tan potentes que tiene, que todos las conocemos. Y se va a mover muy fuerte de nuevo y se va a sostener en las cuatro patas".

Su convicción con Matías Almeyda

Una pregunta era obligada. ¿Por qué ha apostado por Matías Almeyda como entrenador? Cordón secentró en el argentino y desechó comentar la negociación con Imanol, por ejemplo... "Matías es nuestro entrenador y me vais a permitir hablar solamente de él. Desde la posibilidad de incorporarme, han sido varios los nombres, no voy a transmitir las posibles entrevistas o reuniones que hemos tenido por respeto a todos los profesionales involucrados. Matías es nuestro entrenador. A día de hoy es el entrenador que se adecua perfectamente a la necesidad y el momento que tiene nuestro club para comenzar una regeneración. Y hemos apostado por él".

¿Se trata de apuesta arriesgada por su desconocimiento de la Liga? "El tiempo dará y quitará razón. Veremos. Estamos convencidos de la decisión que hemos tomado (con Almeyda). Pasó por aquí como jugador y cuando dejó de ser jugador profesional River, que todos conocemos su magnitud, se pone de entrenador, con un River descendido después de ser jugador y lo asciende. Y sale de allí y se va a Banfield y lo asciende. Y se va a Chivas con sólo jugadores mexicanos y juega nueve finales y gana siete y gana Champions de América. Y se va a Grecia y gana la Liga y gana la Copa y pierde otra Liga en el último minuto (frente al PAOK en 2024). Si eso no es experiencia...".

El objetivo y la economía: Hacer un equipo

Fue preguntado Cordón por cuál es su objetivo en plena crisis económica del Sevilla: "Como todos los proyectos. En España casi todos los clubes están con problemas económicos. Lo vamos a hacer poniendo toda la ilusión posible. Tratando de confundir lo menos posible. Y sobre todo teniendo a personas que tengan compromiso con el club, trayendo a profesionales que tengan compromiso con el club, que tengan hambre y ganas de crecer, en todos los ámbitos del club, no sólo en los jugadores".

Pero, ¿cómo se realiza eso con el límite salarial más bajo de la Liga? O, dicho de otro modo. ¿Cuánto podrá gastar por cada traspaso realizado? "No me preocupan las cuestiones económicas. Como a cualquier director deportivo en cualquier club me gustaría estar en unas condiciones económicas para hacer lo que quiera, que no te asegura ni mucho menos el éxito. A mí lo que me preocupa que el club crezca, que la afición vuelva a sentirse orgullosa de su equipo. Me preocupa regenerar el club, que es de lo que hablaba el presidente, es lo importante: regenerar. Si hablásemos de una casa que hay que regenerar, lo primero no sería decorar, que son los jugadores. Lo primero es regenerarla poniendo los cimientos, poniendo las paredes y haciendo las estructuras. No empezando con las lámparas y las estatuas", dijo en otra de sus alegorías.

Muy bien... ¿Pero y el límite salarial? Nada. No hubo forma de sacarle ni una pista. "Estamos en el proceso de trabajar internamente, de conseguir esos valores que siempre ha tenido el Sevilla. No me preocupa la parte económica porque esto da muchas vueltas y nos quedan muchísimos días de mercado. Las cuestiones de jugadores no se van a definir hasta el último mes de agosto y hasta los últimos diez días de agosto. Va a haber muy pocas noticias porque el mercado así lo demanda. El tema de los límites y demás son cosas internas nuestras que tendremos que resolver de la mejor forma posible. Todos nos vamos a poner en marcha para hacerlo lo mejor posible. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a intentar levantar las dos patas delanteras del elefante para que se impulse con las dos traseras, que las tiene fuertes". Otra vez el elefante... y su paso lento.

El compromiso de los fichajes y la cantera

Otra cuestión es qué tipo de plantilla va a conformar. ¿Joven? ¿Experta? ¿Equilibrada entre jóvenes y veteranos? Por ahí tampoco... "La misión principal del Sevilla es hacer un equipo de fútbol y ese equipo tiene que tener un compromiso y esa hambre se consigue con todo tipo de jugadores. Y esa va a ser nuestra misión, crecer desde el equipo, independientemente del tipo de jugadores".

Él mismo, sin que mediara pregunta esta vez, sacó a la palestra la necesaria cimentación sobre la cantera. "Evidentemente confiamos mucho en la cantera, el Sevilla siempre ha trabajado muy bien la cantera, vienen chicos muy fuertes. A día de hoy todos los clubes tienen que utilizar a los jugadores de cantera por diferentes circunstancias y especialmente el Sevilla históricamente los ha utilizado. Matías es un entrenador que trabaja con chicos jóvenes y viene en la línea que nos hemos marcado".

El mercado como pauta de movimientos

Una cuestión que inquietó especialmente fue que reconoció a las claras que el mercado va a marcar la pauta de los movimientos del Sevilla en cuanto a entradas y salidas... "Las posiciones que hay que marcar lo va a ir marcando el mercado. Hoy todavía es primavera, no hemos empezado siquiera el verano. Nos quedan dos meses y medio y en todo este tiempo el mercado va a ser muy variable. En función de lo que vaya ocurriendo nos iremos marcando las pautas y los objetivos. Pero nuestro objetivo va a ser hacer un equipo de fútbol, no va a ser un determinado jugador o dos o tres jugadores. La misión del Sevilla y de todos nosotros es hacer un equipo, hacer un grupo que esté muy comprometido y que la afición se sienta orgullosa de ese equipo".

Confianza sí mostró en lo que ya tiene... O eso pareció. "Cuando los resultados son malos todos los jugadores nos parecen malos. Y lo mismo al año siguiente se dan buenos resultados y esos mismos jugadores empiezan a parecer buenos. Indudablemente es cierto que fue una temporada bastante floja. Llevamos unas temporadas un poquito flojas. Y la idea del club y de la junta directiva hasta el último empleado es que el club vaya mejorando y vayamos teniendo esa ambición y esa ilusión de volver a tener ese equipo que todos deseamos".

Sin miedo a la imagen de crispación del club

Sí fue cuestionado específicamente Cordón si teme que la imagen de club en guerra civil prácticamente eche para atrás al Sevilla como atractivo para fichajes... "Siento que todo el mundo quiere estar y quiere venir al Sevilla. De verdad. Lo digo de corazón. Es lo que siento, las sensaciones con las que hablas alrededor. Todo el mundo quiere estar y venir al club".

Ni Juanlu, ni Alfon, ni Luiz Felipe...

Y lo que dejó muy claro una y otra vez es que no iba a dar pista alguna sobre ningún nombre en concreto. Ni uno... "No voy a hablar de ningún nombre. No es el momento. Cuando vaya pasando el verano y vayamos avanzando irán apareciendo situaciones e iréis conociendo. Ahora estamos trabajando en la sombra y nos quedan muchos meses. Lo siento, no quiero hablar de ningún jugador", dijo al ser preguntado por Alfon.

El primer intento fue con el presunto interés en Luiz Felipe, futbolista al que ya llevó al Betis como agente libre. "Desde que estoy aquí no he movido ficha absolutamente con ningún jugador. No hemos trabajado ni hecho ninguna conversación de cara al futuro para incorporar a ningún jugador al Sevilla", advirtió.

Y también salió a la palestra la negociación con Juanlu y la visita del director deportivo del Nápoles al Sánchez-Pizjuán hace una semana... "Me vas a permitir con todo el respeto que no tenía pensado hablar de ningún jugador en especial. Por respeto a los jugadores, a sus familias, a los agentes… a todo el mundo. Es el momento de empezar a tomar decisiones. Son muchas las conversaciones que vamos a empezar a iniciar. Sé que es necesario empezar a dar nombres y demás. Pero para mí lo importante es hacer el equipo y el grupo, hacer una identidad y que los aficionados puedan presumir de nuevo de su club, de nuestro club". Pues que levante cuanto antes ese elefante arrodillado...