El primer mercado del Sevilla con González-Dans: el brío no llegó a la zaga

Las correcciones que ha tenido que hacer el Sevilla, es decir, Víctor Orta, en el mercado de invierno sobre lo planificado en verano han tenido por primera vez la rúbrica del nuevo hombre que revisa las cuentas en Nervión. José González-Dans llegó al Ramón Sánchez-Pizjuán para cubrir como director general la baja de José María Cruz. Y arribó en pleno otoño con una máxima por la que se hizo un hombre respetado en el ámbito de LaLiga, lo que en su tierra natal se denomina el sentidiño, una palabra cuyo léxico abarca algo más que el sentido común y se puede referir en la economía doméstica a no tirar la casa por la ventana. En realidad González-Dans (La Coruña, 1971) es más un fiscalizador que un gestor. Pero si hay alguien que entiende de límites salariales y de cuadrar el excel de la contabilidad en el actual Sevilla es él.

Esa lógica crematística no ha impedido que el Sevilla haya hecho un esfuerzo importante para fichar a dos futbolistas atacantes. Ahí sí manda totalmente Víctor Orta en consenso con José María del Nido Carrasco. La clave fue la irrupción del River Plate llamando a la puerta de Montiel con fuerza. Los 4,5 millones de euros que el equipo bonaerense debe pagar por el ex lateral sevillista se sumaron a los 7,25 millones que se comprometió a pagar el Monterrey por Ocampos. Y gracias a esa suma el Sevilla ha podido invertir en la adquisición de los pases de Rubén Vargas y de Akor Adams, hasta un montante de 8 millones de euros. Y ahí se acabaron las alegrías. Ni la salida de Iheanacho propició el milagro.

Tras los dos fichajes en el mercado de invierno, el excel ya no cuadraba para ningún otro dispendio en otro ejercicio que al final de curso presentará números negativos de nuevo. Sin Europa sólo cabe seguir cimentando el proyecto de la deseada regeneración desde la austeridad y el crujir de dientes.

La posición de lateral izquierdo

Orta y Del Nido Carrasco cruzaron los dedos la semana pasada por que la lesión de Kike Salas no fuera grave. Y sus oraciones fueron escuchadas. El esguince de tobillo no fue a más y el futbolista de Morón de la Frontera, sobre el que pesa una investigación por su presunta implicación en una estafa a una casa de apuestas, ya pudo jugar en Getafe. Y ahí se cercenó toda posibilidad real de que el Sevilla fichase, hombre por hombre, a un sustituto de Valentín Barco.

Las dos cabezas visibles de este Sevilla, Orta y Del Nido Carrasco, asumen la responsabilidad de que la defensa se quede coja en el flanco izquierdo por mucho que Kike Salas pueda jugar ahí. En realidad, la defensa está cogidísima con alfileres, pero en contrapartida los gestores sevillistas colmaron la petición de García Pimienta de reforzar el ataque. Eso sí, la promesa que días atrás le hicieron de que entraría hombre por hombre en cada posición fueron palabras que se llevó el frío viento de enero... o febrero.

“Jugador que marche, debería ser sustituido. Exactamente la posición, no. Ahora nos hemos reforzado con Rubén Vargas y Akor Adams, dos fichajes que nos van a subir el nivel de la plantilla. Y, como digo, si tiene que salir un jugador tiene que ser reforzada esa posición”, dijo el técnico barcelonés el viernes antes del Getafe-Sevilla y cuando ya sabía que Kike Salas estaría disponible para el partido del Coliseum, donde sustituyó al final a Pedrosa como lateral izquierdo. Eso es lo que hay.

La defensa paga el esfuerzo en ataque

Los ofrecimientos que llegaron a las oficinas de Nervión para reforzar esa posición no convencieron y el técnico barcelonés no tendrá el prometido relevo de Valentín Barco. Midió muchos sus palabras García Pimienta el viernes pasado. Ya no fue tan taxativo como en comparecencias anteriores... “Exactamente la posición, no”. Pero no pudo evitar recordar que la promesa dada era que “debería” cubrirse cualquier posición en la que hubiese una salida. En el lateral izquierdo no es así y la cantera se queda como último recurso en caso de que en los cuatro meses de Liga que quedan hasta mayo, con un partido a la semana salvo cuando se apriete el calendario, haya contingencias habituales como sanciones o lesiones. Toca cruzar los dedos por una zaga cortita...

En el resto de posiciones de la defensa sí habrá dos jugadores por puesto: José Ángel y Juanlu para el lateral derecho; y Badé, Gudelj, Marcao y Kike Salas para los dos centrales... mientras que el moronense será el comodín para suplir a Pedrosa cuando sea necesario. Frente a esa parquedad defensiva, García Pimienta espera haber ganado potencial ofensivo con Rubén Vargas, extremo izquierdo en espera del mejor Ejuke, y Akor Adams, aún un melón por calar. Todo ha pasado por el fielato del gestor gallego. González-Dans ajustó su excel y Del Nido Carrasco y Orta deben convencer a García Pimienta de que no hay más cera que la que arde.