La escasa cifra de las dos apuestas que implican a Kike Salas

Kike Salas está siendo investigado como presunto implicado por apuestas fraudulentas relacionadas con las tarjetas amarillas que vio en dos partidos con el Sevilla. El joven central sevillista ha declarado este mediodía en la Comisaría de la Policía Nacional de Morón de la Frontera después del entrenamiento de su equipo en la ciudad deportiva, adonde se dirigieron los agentes para comunicarle que debía acompañarlos a declarar al verse implicado en este sucio asunto.

El joven moronense "está muy tranquilo" porque se siente completamente "inocente" de esta presunta implicación, según fuentes cercanas al jugador. De hecho, se ha acogido a su derecho a no declarar dado que no está acusado de ningún delito. De su cuenta bancaria no salió ni entró ninguna cantidad que se pueda relacionar con ese presunto amaño que ha denunciado la casa de apuestas, según las mismas fuentes.

Además, el montante de los dos premios por los que la casa de apuestas que debió pagar ha hecho la denuncia es una cifra menor para lo que se estila en estos casos en los que hay algún futbolista profesional implicado: sólo hubo dos apuestas, una con un premio de 1.000 euros y otra con otro de 5.000 euros.

La Policía Nacional sí está investigando como acusados por presunta estafa a dos amigos de Morón de la Frontera del jugador sevillista, beneficiarios de esas cantidades por las amonestaciones presuntamente provocadas por el internacional sub 21 en dos partidos del Sevilla.

En principio, Kike Salas debe incorporarse este miércoles a los entrenamientos del Sevilla con plena normalidad. El jugador está siendo asistido por los servicios jurídicos del club, que ha puesto a su disposición este asesoramiento ante este inesperado hecho que ha cogido a todo el entorno del futbolista y la directiva nervionenses por sorpresa. El Sevilla confía en la presunción de inocencia y en la versión de los hechos del jugador.

De hecho, si García Pimienta lo estima oportuno, Kike Salas estará disponible para jugar el sábado en Montilivi en la visita al Girona. El internacional sub 21 está siendo titular en la banda izquierda desde la lesión de Pedrosa y pese a que éste ya se ha recuperado y reapareció ya el sábado contra el Valencia como suplente. Ahora dependerá del criterio del entrenador si juega o no, si lo ve anímicamente preparado para jugar tras verse implicado en este feo asunto que puede afectar a su incipiente trayectoria como profesional.

Kike Salas renovó antes de Navidad por el Sevilla hasta 2029 y se estaba rumoreando que la Lazio, club con el que mantiene buenas relaciones su agencia de representación, estaba interesado en una cesión con opción de compra, aunque Víctor Orta ha rechazado tajantemente este mediodía que haya oferta alguna en firme por ningún jugador del Sevilla.